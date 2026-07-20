Administratör till kommunal hälso- och sjukvård
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-07-20
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Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas. Vårt uppdrag är att ge hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet och ett gott bemötande till våra patienter i deras hem. Vi utgår från våra lokaler på Östra Rundgatan 13 i centrala Nyköping.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Är du en lösningsfokuserad och serviceinriktad person som trivs med att skapa struktur och ge stöd åt andra? Då kan du vara den administratör vi söker till Hemsjukvården.
Som administratör hos oss på Hemsjukvården fyller du en viktig roll då du är en central del i att få verksamheten att gå runt. Du kommer arbeta i nära samverkan med våra enhetschefer. Arbetsdagen kommer innehålla både klassiska administrativa uppgifter som schemaläggning, hantera sjukanmälningar, beställningar och fakturahantering, men också mer spontana insatser som att hjälpa kollegor med praktiska uppgifter när behov uppstår. Detta innebär att dina arbetsdagar kommer vara varierande och du får vara beredd på att planera om och ta dig an det som dyker upp.
Exempel på arbetsuppgifter:
• självständigt utföra administrativa arbetsuppgifter och ge administrativt stöd och service till verksamheten
• arbeta med bemanning och schemaplanering
• hantera fakturor och beställningar
• samverka med interna och externa aktörer
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Vi tror att du är en vän av ordning och reda då du är noggrann och strukturerad. Att ta ett eget ansvar inom ditt arbetsområde och ha ett flexibelt förhållningssätt ser du som en självklarhet. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och kollegor, samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, så som administration, ekonomi eller vård- och omsorg
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• erfarenhet av schemaläggning och/eller bemanning
• erfarenhet av verksamhetssystemet Min Lön eller motsvarande schemaläggningssystem
• erfarenhet av verksamhetssystemet Visma eller motsvarande ekonomisystem
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2026:43). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Ö Trädgårdsgatan 2 (visa karta
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611 34 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kontakt
Fackförbund
Vision Fackförbund vision@nykoping.se +46155248000 Jobbnummer
10007687