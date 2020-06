Administratör till Klinisk mikrobiologi - Region Östergötland - Administratörsjobb i Linköping

Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping2020-06-11Klinisk mikrobiologi är en länsövergripande och ackrediterad enhet inom Diagnostikcentrum i Region Östergötland. Vid Klinisk mikrobiologi arbetar cirka 70 personer vilka utgörs av läkare, biomedicinska analytiker, biologer, laboratorietekniker, kemist, ingenjör och vårdadministratör. Vårt mikrobiologiska laboratorium utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. För att påvisa smittämnen i patientprover används en rad olika tekniker; odling med hjälp av exempelvis automationsrobot, påvisande av antigen, antikroppar eller DNA/RNA med molekylärbiologiska metoder i framkant. Andra uppgifter är att göra tolkningar av utförda analyser, ge råd till remitterande läkare angående lämplig provtagning, antibiotikabehandling samt medverkan i epidemiologisk kartläggning av infektioner. Vi har även en egen substratavdelning som förser oss med de medier och lösningar som vi använder i framför allt odlingsdiagnostiken.2020-06-11Vi vill utöka vår administrativa personalstyrka och söker därför en administratör som vill arbeta i en omväxlande verksamhet med roll som spindeln i nätet och en viktig del i teamet.Tillsammans med ytterligare en administratör kommer du i huvudsak att arbeta med:support till våra interna och externa kunder via telefon och funktionsbrevlådafakturahanteringolika typer av beställningar & bokningararkiveringhantering av provsvar och postvara ett administrativt stöd vid exempelvis möten och rekryteringar.Arbetet är omväxlande och erbjuder stor frihet i planering och utförande.Vi söker dig som är utbildad administratör eller har gymnasial utbildning med dokumenterad flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.Du förväntas ha goda kunskaper inom IT-administrativa system och ha lätt för att sätta dig in i olika IT-system. Erfarenhet från laboratorieverksamhet eller hälso- och sjukvård är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift. Introduktion och upplärning anpassas utifrån din studie- och yrkesbakgrund.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens då tjänsten som administratör innefattar mycket kontakter både inom och utom vår klinik.Vi söker dig som är engagerad, initiativrik och ser förändringar som en möjlighet till förbättringar. Du är bra på att samarbeta, lyssna och kommunicera. Självklart är du serviceminded, flexibel samt har ordningssinne. Du planerar, organiserar, avgränsar och prioriterar arbetet på ett självständigt och effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Anställning och informationDet här är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef Annika Stjernström, 010-103 10 72. Semester vecka 26-30.Enhetschef Mattias Jesmin, 010-103 93 41. Semester vecka 30-33.Skyddsombud och facklig företrädare för Vårdförbundet är Mahin Alipouratigh, 010-103 26 15. Semester vecka 30-33.AnsökanSista ansökningsdag är den 26 jul 2020. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst CVU Direkt, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20200724.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2020-07-26REGION ÖSTERGÖTLAND5260761