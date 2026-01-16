Administratör till Karlstads pastorats gemensamma expedition
2026-01-16
Karlstads pastorat består av engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en välkomnande och professionell verksamhet där människor i alla skeden av livet får stöd, värme och vägledning.
Den gemensamma expeditionen är en central del av verksamheten. Som administratör här är du en nyckelperson som bidrar till ett gott värdskap och ger service till bland annat församlingsbor och interna verksamheter. Dina arbetsuppgifter
Rollen har en bredd av uppgifter och du kommer att ingå i ett team. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
- ta emot besökare och hantera telefonväxel och funktionsbrevlådor
- administrera dop- och vigselbokningar
- boka lokaler, samordna events och hantera anmälningslistor
- intern service till verksamheterna, t.ex. posthantering, ta fram underlag, trycksaker och kopiering, diarieföring, fakturering
- administrera kyrkans medlemsregister
- skriva protokoll åt församlingsråd Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- gymnasieexamen och erfarenhet av administrativt arbete
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt förmåga att kommunicera på engelska
- god IT-vana och enkelt för att lära dig nya system
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- förståelse för Svenska kyrkans uppdrag och verksamhet
- erfarenhet utav demokratiska organisationer
- erfarenhet av diarieföring och hantering av offentliga handlingar
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du:
- har ett öppet, tryggt och professionellt bemötande
- är strukturerad och noggrann, samtidigt som du kan anpassa ambitionsnivån efter uppgiftens syfte och prioritet.
- är flexibel och trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifter varierar
- arbetar obehindrat både självständigt och tillsammans med andra Anställningsvillkor
Vi tillämpar flextid. Arbete på kvällar och helger kan förekomma i tjänsten.
Främjande friskvård är viktigt för oss på Karlstads pastorat och vi har KMTI som företagshälsovård och erbjuder alla våra anställda friskvårdsbidrag.
Ansökan sker via: https://karlstadspastorat.varbi.com/
senast den 15 februari.
Bifoga CV och gärna ett personligt brev där du berättar varför du söker just denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Måndaslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Pastorat
(org.nr 252003-1382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstads pastorat, Kansliet Kontakt
Jasemin Oktav jasemin.oktav@svenskakyrkan.se 054-141453
9688134