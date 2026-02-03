Administratör till Institutionen för kultur och samhälle
2026-02-03
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av administration vid våra akademiska avdelningar vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Du ger ett kvalificerat, proaktivt och nära stöd kopplat till verksamhetens behov och du kommer att stötta avdelningarna administrativt inom forskning, grundutbildning, avdelningsnära frågor och ledningsstöd. Arbetet som administratör är en viktig servicefunktion med många kontaktytor för såväl personal, studenter som externa parter i syfte att stödja verksamhetens behov. Du kommer arbeta i nära samarbete med avdelningschefer, undervisande lärare, forskare och doktorander och verka inom flera administrativa nätverk vid institutionen och LiU.
Inom forskningsadministration och avdelningsnära administration ryms bland annat dokumentation av möten, bokning av lokaler och konferenser, hantering kring forskarutbildning och disputationer, resebokningar för gäster och medarbetare, fakturahantering, beställningar/inköp och upphandling, samt att bidra vid introduktion av nya medarbetare.
Arbetet inom grundutbildningsadministration innebär att ge administrativt stöd till lärare, forskare och studenter och består bland annat av tentamenshantering, administration av examensarbeten och uppsatser, rapportering i studieadministrativa system och administration i vår digitala lärplattform Lisam.
Även andra arbetsuppgifter inom institutionen med syfte att hjälpa gäster, medarbetare och studenter förekommer, t ex ett uppdrag som lokalt brandombud och genomföra egenkontroller av brandskyddet. Vår arbetsmiljö är dynamisk och arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid. Du förväntas medverka till att kontinuerligt utveckla processer och rutiner för en effektiv administration med hög kvalitet.
Anställningen är till huvuddelen placerad i Norrköping, men uppgifterna omfattar även delar på Campus Valla i Linköping, så du kommer arbeta på våra båda campus.
Om dig
Jobbet innebär många kontaktytor, både med chefer och medarbetare, varför en god samarbetsförmåga och en god kommunikativ förmåga är en förutsättning. Du är strukturerad och tar eget ansvar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill har du en serviceinriktad förmåga där du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och är mån om att leverera service och lösningar av hög kvalitet. Du har lätt för att ta till dig ny information och trivs i ett arbete med omväxlande uppgifter.
Vi vill att du har:
• minst 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område
• dokumenterad erfarenhet av flerårigt relevant, självständigt och kvalificerat administrativt arbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska då du kommer att kommunicera med både svenska och internationella medarbetare och studenter
• god datorvana och systemförståelse, inklusiva goda kunskaper i Officepaketets standardprogram
Eftersom arbetet är utåtriktat och innefattar betydande inslag av kontakter och service till olika delar av verksamheten lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Institutionen för kultur och samhälle, avdelningen för Verksamhetsstöd. På avdelningen finns ca 30 kollegor som arbetar med olika typer av stöd till lärare, forskare och studenter inom områden som utbildningsadministration, forskningsadministration, ekonomi, HR med mera. Verksamheten finns i både Norrköping och Linköping.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 februari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
