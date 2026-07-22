Administratör till hemvården
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Ekonomiassistentjobb / Båstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Båstad
2026-07-22
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Vi söker dig vill vara en del av vårt team inom Vård och omsorg. I Båstads kommun finns idag elva administratörer och du blir en i teamet som planerar och bemannar de dagliga insatserna.
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du främst med att säkra upp bemanningen på området och utifrån detta säkerställa posterna i lönesystemet.
Tillsammans med områdets enhetschefer är du delaktig i den dagliga driften för att säkra upp verksamheten så bra som möjligt. En stor del av din arbetstid arbetar du i olika system. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hantering i vårt lönesystem Personec P och schemasystemet Time Care/Multi Access.
Du sitter tillsammans med enhetschef och gruppledare i hemtjänstens lokaler. Du har även ett kollegialt samarbete med övriga administratörer i kommunen.
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
Du har en ekonomiutbildning minst gymnasienivå, alternativt utbildad löneadministratör eller ekonomiassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av administrativt arbete och kunskap om våra system är det meriterande.
Som person gillar du att vara spindeln i nätet och har god förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Du arbetar självständigt och prestigelöst samtidigt som du hjälper din omgivning med glädje. Du är kommunikativ och har en förmåga att skapa goda relationer. Du har lätt att lära dig olika administrativa system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver kunna hantera det svenska språket väl både i tal och i skrift.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Administrativ chef
Pontus Vistrand pontus.vistrand@bastad.se +4643177043 Jobbnummer
10008896