Administratör till Helpdesk hos Trafikverket
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-09-18
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera tekniskt intresse med service och administration - och samtidigt bidra till att hålla vägar, broar och tunnlar säkra? Här får du chans att kliva in bakom kulisserna och bidra till samhällsviktiga funktioner. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en supportmedarbetare till Trafikverket i Borlänge till en avdelning som arbetar med två centrala system: en för hantering och underhåll av broar och tunnlar, samt ett vägväderinformationssystem som samlar in och presenterar data om väglag, väder och trafik. Som supportmedarbetare blir du en central kontaktpunkt för användare, tekniker och förvaltningen. Rollen kombinerar support, administration och tekniskt systemstöd.
Du erbjuds
• En samhällsviktig roll där ditt arbete gör skillnad på riktigt inom en central myndighet
• En vardag som kombinerar teknik, service och administration
• Utbildning i de system du ska arbeta i och ett stödjande team
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
• Ta emot inkommande samtal och ärenden från användare
• Besvara frågor, hantera behörigheter och enklare checklistor
• Hantera larm och felanmälningar, besluta om samt utföra åtgärder enligt givna strategier
• Stötta vid fjärrfelsökning, exempelvis återstart av givare eller byte till fungerande utrustning
• Skapa arbetsordrar i förvaltningssystem (bl.a. GUS MAXIMO)
• Beställa material från leverantörer, ta emot beställningar från servicetekniker samt hantera lagersaldon
• Beställa transporter enligt avtal
• Dokumentera erfarenheter och dela med dig till förvaltningen
• Vid tid över stötta med uppgifter som rapportframtagning, planering av utbildningar/möten samt kvalitetskontroller
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial teknisk utbildning (om minst 2 år) eller motsvarande yrkeserfarenhet som vår kund anser likvärdi
• Har dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har goda kunskaper i MS Word och MS Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vi tror att du är en person som gillar att ge bra service, är noggrann och har lätt för att samarbeta. Du är nyfiken på teknik, trivs med administration och har en problemlösande inställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället.
