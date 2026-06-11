Administratör till Göteborgs Stad
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-11
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Är du en strukturerad och noggrann administratör? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Administratör till Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten! Förvaltningen ansvarar för stadens vatten- och avfallshantering och arbetar för att skapa en hållbar och fungerande vardag för Göteborgs invånare. Förvaltningen ansvarar bland annat för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall. Genom ett långsiktigt arbete med miljö, resurshushållning och cirkulära lösningar bidrar Kretslopp och Vatten till ett hållbart Göteborg för nuvarande och framtida generationer.
I rollen som Administratör ansvarar du för hantering, registrering och publicering av dokument i stadens digitala systemmiljö. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Flytta och kopiera filer från ett befintligt system till en mellanlagringsplats.
Registrera dokument från mellanlagringen i stadens dokument- och ärendehanteringssystem.
Tillföra och kvalitetssäkra relevant metadata för varje dokument i samband med registreringen.
Publicera handlingar på stadens intranät, Digitala Navet.
Genomföra kvalitetskontroller av publicerade handlingar för att säkerställa korrekt utseende, funktionalitet och behörighetsstyrning.
Säkerställa att publicerade dokument följer gällande rutiner och krav på tillgänglighet och informationshantering.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Göteborgs Stad. Tjänsten planerar att starta i slutet av augusti och pågå till slutet av december 2026.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ärendehantering och dokumentadministration.
God vana av att arbeta i olika verksamhets- och dokumenthanteringssystem.
Erfarenhet av manuell export, överföring eller migrering av dokument.
Erfarenhet av registrering och inmatning av metadata kopplat till dokumenthantering.
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i Lotus Notes.
Erfarenhet av arbete i Ciceron.
Tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet eller dokument- och ärendehantering inom kommunal sektor.
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus. Du arbetar metodiskt, har god administrativ förmåga och trivs med arbetsuppgifter som kräver hög precision och uppmärksamhet på detaljer. Vidare är du ansvarstagande, självgående och har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt. Du har även god samarbetsförmåga och kan hantera större mängder information på ett effektivt och organiserat sätt.
Låter det här som en intressant tjänst för dig? Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Badhusgatan 6 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9960375