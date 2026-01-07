Administratör till Funktionsstöd och assistans | Tiohundra
2026-01-07
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Funktionsstöd och assistans i Norrtälje
Vill du bli en del av vårt nya team inom LSS? Vi söker nu en erfaren administratör till området Funktionsstöd och assistans, där du får en central roll i att stödja och effektivisera vårt arbete.
Här får du möjlighet att utvecklas i en meningsfull och viktig tjänst som gör skillnad för våra brukare varje dag.

Om tjänsten
Som administratör är dina främsta arbetsuppgifter planering, bemanning, matchning av insatserna inom Funktionsstöd och assistans vilket innefattar personal, kund och anhörigkontakt. Du kommer även ha flertalet administrativa uppgifter så som dokumentation, kontakt med beställare, fakturering, registrering av sjukfrånvaro, tidrapportering och beställning av förbrukningsvaror. Du har återkommande arbetsuppgifter och är även flexibel i att ställa om arbetet vid behov. Du kommer utföra dina administrativa arbetsuppgifter inom flera olika verksamhetssystem.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete i nära samarbete med chefer och kollegor.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr vid heltidstjänstgöring för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Relevant gymnasiekompetens.
Arbetserfarenhet från likvärdigt administrativt arbete.
Goda datorkunskaper och vana av att arbeta inom verksamhetssystem.
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Administrativ eftergymnasial utbildning.
Erfarenhet av system, såsom Heroma, Tamigo, Raindance, Lifecare, Clockwork.
Erfarenhet inom LSS.
Körkort.
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta självständigt enligt rutiner och strukturer. Du har en god förmåga att planera, koordinera och hantera flera uppdrag parallellt. Du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande, vilket gör att du lätt etablerar goda kontakter med personal, kunder, anhöriga och beställare. Du är också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och har förmåga att prioritera vid hög arbetsbelastning. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.

Om företaget
Inom vårt verksamhetsområde Funktionsstöd och assistans arbetar fyra administratörer i daglig samverkan med arton enhetschefer.
Vi erbjuder grupp- och serviceboenden för vuxna, barn/ungomsboende, korttidsboenden, fritidsverksamhet och många olika typer av daglig verksamhet. Vi verkar även inom området för personlig assistans, samt ledsagning och avlösning inom LSS.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
