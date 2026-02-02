Administratör till Funktionsstöd och assistans LSS | Tiohundra
2026-02-02
Vi söker nu en administratör på vikariat till vårt nya team inom Funktionsstöd och assistans, där du får en central roll i att stödja och effektivisera vårt arbete.
Här får du möjlighet att utvecklas i en meningsfull och viktig tjänst som gör skillnad för våra brukare varje dag.
Som administratör är dina främsta arbetsuppgifter planering, bemanning, matchning och tillsättning av insatserna ledsagning och avlösning vilket innefattar kund och anhörigkontakt. Du kommer även ha flertalet administrativa uppgifter så som registrering av sjukfrånvaro tidrapportering, beställning av förbrukningsvaror och fakturering. Du har återkommande arbetsuppgifter och är även flexibel i att ställa om arbetet vid behov.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planering av avlösning och ledsagning
Bemanning
Dokumentation
Fakturering
Administrativa arbetsuppgifter i flera verksamhetssystem
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder omväxlande och självständigt arbete i nära samarbete med chefer och kollegor.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Relevant gymnasiekompetens inom administration och/eller funktionshinderområdet
Erfarenhet från liknande administrativt arbete
Goda datakunskaper och van vid verksamhetssystem såsom Heroma,Tamigo, Lifecare, Clockwork
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Eftergymnasial utbildning inom administration och/eller funktionshinderområdet
Erfarenhet av insatserna avlösning och ledsagning
Erfarenhet av arbete med både barn och vuxna inom LSS
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta självständigt enligt rutiner och strukturer. Du har en god förmåga att planera, koordinera och hantera flera uppdrag parallellt. Du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande, vilket gör att du lätt etablerar goda kontakter med kunder, anhöriga och beställare. Du är också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och har förmåga att prioritera vid hög arbetsbelastning. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.Om företaget
Inom vårt verksamhetsområde Funktionsstöd och assistans arbetar fyra administratörer i daglig samverkan med arton enhetschefer.
Personlig assistans innebär stöd i vardagen för att möjliggöra självständighet och delaktighet. Ledsagning ger stöd vid aktiviteter och ärenden utanför hemmet, medan avlösning innebär tillfällig avlastning för anhöriga i hemmet.
Inom verksamhetsområdet erbjuder vi också grupp- och serviceboenden för vuxna, barn/ungomsboende, korttidsboenden, fritidsverksamhet och många olika typer av daglig verksamhet LSS.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
