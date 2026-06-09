Administratör till Frivården Helsingborg
Kriminalvården / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-09
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivårdens verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hakte-fangelse-och-frivard/frivard/kort-om-frivard/Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör ingår du i ett team med andra administratörer där ert huvudsakliga ansvar är registrering i klientadministrativa system. Du administrerar registrering och expediering av beslut samt personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Arbetet innebär även arkiv, diarium, posthantering, beställningar, ekonomiadministration och andra vanligt förekommande administrativa uppgifter.
I arbetet förekommer kontakt med klienter, samarbetspartners och allmänhet, där du representerar Kriminalvården med ett förtroendeingivande och korrekt bemötande. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls samtidigt som du har kännedom om offentlighetsprincipen. Kvalifikationer
Som administratör hos oss är du en servicefunktion och förväntas därför vara serviceinriktad. Det innebär att du i ditt arbete visar ett tillmötesgående bemötande samt en förmåga att stödja kollegor och verksamheten för att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess.
För att trivas och lyckas i rollen har du god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, med särskilt fokus på att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet. Du är noggrann och har en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål och kvalitetsstandarder. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i team, där ni gemensamt tar ansvar för helheten samtidigt som ni driver era egna processer framåt. Flexibilitet är en viktig egenskap, då du förväntas kunna anpassa dig till ändrade omständigheter, vara lösningsfokuserad och hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, gärna administrativ eller ekonomisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• God administrativ förmåga
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God IT-kompetens
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av administrativt arbete från offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arkivering och diarieföring
• Kunskap om förvaltningslagen
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• B-körkort Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Berga Allé 21 (visa karta
)
254 52 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frivården Helsingborg Kontakt
Anders Ekelund (Saco-S) Anders.Ekelund@kriminalvarden.se Jobbnummer
9955972