Administratör till Frivården Gävle
Kriminalvården / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-07-08
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården södra Norrland omfattar Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län och har bemannade kontor i Östersund, Hudiksvall, Gävle och Falun. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram. Inom frivården södra Norrland arbetar ca 130 medarbetare och nio chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Frivården Gävle ligger i centrala Gävle och dess upptagningsområde är kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken. Kontoret leds av två kriminalvårdsinspektörer och är indelade i tre olika team samt en programgrupp och två administratörer. Kontoret har nya fräscha lokaler efter en nyligen genomförd ombyggnation. Du kan läsa mer om frivården Gävles verksamhet på vår hemsida!Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som administratör ingår du i en grupp om två anställda med huvudsakligt ansvar för vanligt förekommande administrativa uppgifter. Du ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, ekonomiadministration och registrering i de klientadministrativa systemen. Det kan exempelvis röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan.
Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansvara för kontorets inpassering till besöksavdelningen. Du ansvarar för att klientens identitet fastställs, att ärendet kontrolleras och att klientens tillstånd klargörs innan personen tillåts komma in i våra lokaler. Detta för att i möjligaste mån inte släppa in okända eller påverkade personer i våra lokaler.
Du representerar Kriminalvården med ett förtroendeingivande och korrekt bemötande gentemot klienter, samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls samtidigt som du har kännedom om offentlighetsprincipen.
Tjänsten är ett vikariat och gäller 1 år från och med överenskommet startdatum.
Arbetstiderna för tjänsten är dagtid
Viss tjänstgöring kan förekomma under förlängt öppethållande fram till 18:00 en dag varannan vecka.Kvalifikationer
Arbetet som administratör är en servicefunktion vilket ställer krav på att du är serviceinriktad. För oss innebär detta att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och få verksamheten att fungera smidigt. Du är lugn och trygg i dig själv och kan hantera stressade situationer på ett bra sätt. Vidare har du förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt så att viktiga arbetsuppgifter upprätthålls. Du är också flexibel och har därmed lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer. Din samarbetsförmåga är mycket god. Vi förutsätter att du har god IT-kompetens och har en väl utvecklad administrativ förmåga.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, gärna administrativ eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av administrativt arbete från offentlig förvaltning
Erfarenhet av diarieföring
Erfarenhet av administrativt arbete inom Frivården
Erfarenhet av klientkontaktÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Ruddammsgatan 2 (visa karta
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803 20 GÄVLE Arbetsplats
Frivården Gävle Kontakt
Anna Grimborg (OFR/ST) 023-6627014 Jobbnummer
9997336