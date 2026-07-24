Administratör till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-24
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Gillar du variation i ditt arbete? Vill du vara en del av oss som jobbar för att starkare försvar av Sverige och våra allierade? Vi söker en person som är strukturerad, självständig och gillar att arbeta med administrativa uppgifter, med fokus på personaladministration, utbildningsadministration och inköp där din planeringsförmåga och goda överblick kommer att vara avgörande.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Försvarsmedicincentrum består av en ledning med stab, Funktionsenhet, Sjukhusbataljonen och Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin.
Om enheten
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS) vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som, under ytan, på ytan, på marken och i luften genomför utbildningar, träningar och övningar inom försvarsmedicin. FSS består av tre avdelningar: utbildningsavdelningen, övningsavdelningen samt simulerings- och metodavdelningen. Utbildningsavdelningen bedriver kurser, utbildningar samt kvalitetssäkrar de försvarsmedicinska utbildningar som genomförs på övriga förband i Sverige. Övningsavdelningen planerar, genomför och evaluerar utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. Simulerings- och metodavdelningen bedriver övning, utbildning och utveckling av avancerad försvarsmedicinsk simulering och pedagogiska metoder i syfte att träna militära förbands kvalificerade sjukvårdsenheter. Tjänsten är placerad på Simulerings- och metodavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödja avdelningen med administration kopplat till genomförande av avdelningens övningar, kurser och utbildningar
Chefsstöd exempelvis vid rekrytering och introduktion av nyanställda
Administrera aktiveringar/anställningar av tidvis tjänstgörande personal inklusive reservofficerare
Genomföra beställningar och inköp inför avdelningens övningar, kurser och utbildningar och hålla koll på budgetPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Yrkeshögskoleexamen med fokus på administration, kommunikation, ekonomi, och kundkontakt eller motsvarande.
Minst tre års aktuell erfarenhet av administrativt arbete
Goda kunskaper i officepaketet
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort, manuellt
Meriterande
Kandidatexamen inom beteendevetenskap/ servicemanagement eller motsvarande
Militär grundutbildning, exempelvis värnplikt eller GMU
Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
Erfarenhet av SAP/PRIO
Erfarenhet av VIDAR
C-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är flexibel och stresstålig och har lätt för att hantera snabba omställningar i arbetet. Du är bra på att arbeta enskilt såväl som i grupp och är ansvarstagande i lösandet av ställda uppgifter/målsättningar. På FömedC kommer du att få arbeta med flera olika yrkeskategorier såsom officerare, läkare, sjuksköterskor, veterinärer, annan legitimerad personal. Du skall vara serviceinriktad och öppen för att ta dig an, och vara behjälplig då nytillkomna uppgifter och sysslor behöver lösas. Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet då du utgör en viktig del i vårt arbetslag.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, resor förekommer i tjänsten
Civil eller militär befattning: Civil
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef David Karlström nås på tel. 010-82 510 00 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-rekrytering@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10011256