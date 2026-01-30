Administratör till försörjningsenheten
2026-01-30
Om arbetsplatsen
Hej! Vad roligt att du har hittat hit - och vad kul att du är nyfiken på jobbet som administratör hos oss.
Försörjningsenheten är en del av Individ- och familjeomsorgen i Luleå kommun. Vi arbetar i en samhällsviktig verksamhet där struktur, kvalitet och engagemang gör verklig skillnad - både för människorna vi möter och för våra medarbetare.
Den nya socialtjänstlagen har trätt i kraft och innebär både förändrade arbetssätt och en kulturförflyttning mot mer tillgängligt, förebyggande och utvecklingsinriktat arbete. Hos oss pågår nu ett aktivt utvecklingsarbete där vi ser över strukturer, roller och arbetssätt för att möta de nya kraven. Som en del i detta stärker vi den administrativa funktionen för att skapa smartare flöden, tydligare ansvar och en ännu bättre arbetsmiljö.
Därför söker vi nu en administratör som vill ta en nyckelroll i verksamheten - och vara med och bygga upp, forma och sätta struktur i en funktion som är helt ny på enheten.
Vi sitter centralt i Luleå. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion och stöd för att komma tryggt in i uppdraget.
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på http://www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss är du en riktig möjliggörare. Du skapar struktur, frigör tid och bidrar till att vardagen flyter smidigare - för både socialsekreterare, chefer och verksamheten som helhet.
Ditt uppdrag är att samla, utveckla och hantera administrativa arbetsuppgifter som inte kräver socialsekreterarkompetens. Du blir ett nära stöd till enhetschef och medarbetare och får en bred, varierad roll där du växlar mellan självständigt arbete, samordning och praktiskt stöd.
Exempel på arbetsuppgifter:
• kommunal dödsbohandläggning
• förmedling av klientmedel
• viss handläggning kopplat till socialförvaltningens förenings- och verksamhetsbidrag
• administrativa uppgifter kopplat till verksamhetens processer
• sammanställning, uppföljning och kvalitetssäkring av statistik och underlag
• förberedelser inför möten, till exempel bokningar, presentationer och material
• övrigt administrativt och praktiskt stöd
Det här är en roll för dig som gillar variation, ansvar och att ha koll. Du är med och skapar ordning, bygger arbetssätt och bidrar aktivt till hur funktionen ska formas framåt i en verksamhet som är i förändring.
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag, med möjlighet till flex.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och som brinner för struktur, service och kvalitet. Du är trygg i en roll där du arbetar självständigt, driver ditt eget arbete framåt och samtidigt är ett stöd för andra.
Vi ser att du har:
• gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning
• erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• mycket god digital kompetens - du är riktigt vass i Officepaketet och känner dig hemma i Excel, Word och PowerPoint
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller myndighetsutövning.B-körkort är en fördel då hembesök kan förekomma.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du är prestigelös, tar egna initiativ och trivs i en roll där du både får tänka, planera och göra. Eftersom funktionen är helt ny på enheten behöver du vara trygg i att bygga upp arbetssätt, skapa rutiner och ta tag i sådant som behöver göras, stort och smått.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Känner du att det här låter som din grej? Vad roligt - då hoppas vi verkligen att du söker!Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
