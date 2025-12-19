Administratör till Flygenheten, Skaraborgs flygflottilj F 7
2025-12-19
Om divisionen
72.stridsflygdivision är en av flygvapnets JAS-divisioner och är baserad på Skaraborgs flygflottilj, F7, i Såtenäs. Divisionen löser uppgifter i det nationella försvaret såväl som internationella uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att stödja divisionens chefer med bland annat arbetstidsplanering, samordning av möten, resor, utbildning och uppföljning av periodiska kompetenskrav för personal, inköp av materiel och förstärkningskost samt administera personalprocesser. Arbetet sker såväl inom F 7 och Såtenäs garnison likväl som vid kontakt med andra enheter inom Försvarsmakten, övriga myndigheter och organisationer.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och innefattar bland annat att samordna och bistå vid divisionens aktiviteter, förbereda möte, upprätta skrivelser. Vidare förekommer arbete med redovisning, verksamhetsuppföljning, rapportskrivning, samt att bistå i enhetens säkerhetsarbete. Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Erfarenhet av arbete som administratör, chefsassistent alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift, i såväl svenska som engelska
• B-körkort för manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets- och registerprövning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, lyhörd och en god lagspelare som är van att samarbeta med andra men som också har förmågan att arbeta självständigt och strukturerat. Som administrativ representant för divisionen och i dina kontakter inom och utanför flottiljen ställs krav på en stor integritet, ett gott bemötande och mycket god förmåga att kommunicera.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare yrkeserfarenhet i Försvarsmakten eller annan myndighet
• Kunskap om Försvarsmaktens administrativa stödsystem, t.ex. SAP och Vidar
• Kunskap om Försvarsmaktens avtalssamling
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Anställningskategori: Civil
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning, övning i krigsorganisationen. Friskvård och fysiskträning är en naturlig del av vardagen och tjänsten innebär krav på viss fysisk förmåga. Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Christoffer Regfeldt, tfn 0510-47 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0510-47 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev, där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
