Administratör till fastighetsbolag i Stockholm
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom administration till ett fastighetsbolag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-04-01 och pågå till och med 2026-10-31, med möjlighet till förlängning om 6+6+6 månader.
Om uppdraget I rollen som administratör arbetar du med att hantera och uppdatera avtal kopplade till fordonsplatser. Rollen innebär löpande kontakt med hyresgäster via telefon, mejl och brev, där du informerar om avtalsändringar och säkerställer att dessa genomförs korrekt i systemen. Du följer upp ärenden kontinuerligt och rapporterar status och framdrift månadsvis. Uppdraget kräver en strukturerad och noggrann arbetsstil samt god kommunikativ förmåga, då du hanterar många parallella ärenden och är en viktig länk mellan verksamheten och hyresgästerna.
Start: 2026-04-01 Slut: 2026-10-31 Omfattning: 100% Placering: Stockholm
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av administrativ roll om minst 5 år
Minst 2 års praktisk arbetslivserfarenhet av att arbeta med Word och Excel i administrativ roll
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Fast 2
Avtalskännedom
Erfarenhet av administrativt arbete i fastighetsbranschen
Önskade personliga egenskaper:
God organisationsförmåga - kan planera, prioritera och hålla ordning på uppgifter, dokument och tidsplaner.
Noggrannhet - arbetar metodiskt och ser till att detaljer blir rätt, vilket minskar risken för misstag.
Ansvarstagande - tar ägarskap för sina uppgifter och följer upp tills de är slutförda.
Systematisk arbetsstil - använder rutiner, checklistor och digitala verktyg för att skapa struktur.
Kommunikativ - förmedlar information tydligt och ser till att rätt personer får rätt information i rätt tid.
Problemlösningsförmåga - identifierar förbättringsområden och föreslår effektiva lösningar.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
