Administratör till familjehemsenheten!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-03-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej!Vad kul att du är intresserad av jobbet som administratör hos oss! Vi söker en kollega till familjehemsenheten som vill bidra till att göra skillnad för barn och unga i Luleå. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och utveckling är i fokus. Vår enhet ligger i centrala Luleå i nyrenoverade lokaler. Här arbetar nio socialsekreterare, åtta familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom alla med samma drivkraft: att skapa bättre förutsättningar för barn och unga.Tillträde sker enligt överenskommelse. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling.Som administratör hos oss kommer du att arbeta 08.00-17.00 med möjlighet till flex två timmar före eller efter, i den mån verksamheten tillåter. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: http://www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med administrativa arbetsuppgifter kopplade till socialtjänstens ärenden, främst sådana som ska hanteras i den politiska beslutsprocessen. Funktionen utgör ett administrativt stöd till socialsekreterare och handläggare och ansvarar för att ärenden registreras, bereds och kommuniceras enligt fastställda rutiner och tidsramar.
Rollen är en viktig del av ärendeflödet inför och efter nämndbeslut och innebär att säkerställa att handlingar registreras korrekt, att dokument hanteras i rätt system och att beslut kommuniceras till berörda parter, brukare eller i vissa fall domstol.
Arbetet är tydligt strukturerat och styrs av rutiner, checklistor och tidsramar. Det kräver därför hög noggrannhet och förmåga att arbeta systematiskt för att säkerställa att varje moment genomförs med god kvalité och i rätt tid.Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har ett genuint intresse för arbete med denna målgrupp och en förståelse för vad det innebär att arbeta under stark sekretess. Vidare behöver du ha:* Gymnasieexamen, gärna med inriktning mot samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller juridik.* Erfarenhet av likvärdigt administrativt arbete inom myndighet * Goda kunskaper i svenska i hörförståelse, tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i systemen Combine och Evolution
Vi söker dig som är strukturerad och skapar ordning genom att planera, prioritera och följa rutiner för ett effektivt arbetsflöde. Du är stabil och behåller lugnet i pressade situationer, trygg i både ansvar och beslut. Du är också lösningsorienterad och tar dig an utmaningar med fokus på att hitta praktiska och hållbara lösningar som stödjer verksamhetens behov.Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss- vi ser fram emot att ta del av den!
Om arbetsplatsen
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Frida Tillberg 0920-45 30 00 Jobbnummer
9817674