Administratör till Enheten för stöd och samordning
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-07-27
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Vill du ha en varierad roll där du gör verklig skillnad varje dag? Hos oss får du kombinera administration, service och utveckling på en trygg enhet med stort driv och stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen har du många kontaktytor och du är ofta den som först möter både interna kollegor och externa besökare, klienter och anhöriga. Arbetet har stor variation och kommer att utvecklas över tid, där du tillsammans med kollegor är med och formar arbetssätt och innehåll.
En viktig del av rollen är att hantera inkommande post, registrera och skanna handlingar och bidra med tekniskt stöd i digitala verktyg. Du sköter fakturahantering och beställningar av kontorsmaterial och utrustning. Du ansvarar också för praktiska frågor som rör arbetsplatsen, såsom felanmälningar och samordning kring lokaler och bokningar. Du hanterar administrativa delar kopplade till medarbetare som till exempel att beställa behörigheter och stötta vid introduktion av nya kollegor.
Din kompetens
Du trivs i en flexibel vardag där uppgifterna varierar och förutsättningarna kan förändras. För dig är det lätt att se möjligheter när problem uppstår och du tycker om att hjälpa andra med stort som smått. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och hålla ordning även i perioder med högre tempo. Du är mån om samarbeten och bygger goda relationer genom att vara lyhörd och professionell i ditt bemötande.
Du har en gymnasial utbildning och nyligen arbetat i en administrativ roll. Du har även erfarenhet av arbete i en serviceinriktad roll där kundkontakt varit central, gärna från kontaktcenter, reception eller kundtjänst. Har du en eftergymnasial utbildning inom exempelvis administration eller ekonomi är det ett plus. Det är också en fördel om du har arbetat i offentlig sektor eller i en politiskt styrd organisation. Likaså om du har kunskap om offentlighets- och sekretesslagen eller förvaltningslagen.
Du kommunicerar tydligt och effektivt i både tal och skrift på svenska och gör du även det i engelska är det en fördel. Dina kunskaper om digitala verktyg är väldigt bra och du är en van användare av olika digitala system. Då användning av bil ibland förekommer i tjänsten behöver du ha B-körkort till manuell växellåda.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en trygg enhet som har mycket arbetsglädje och stark gemenskap. Vi är stolta över att ha blivit utsedda till Årets enhet 2025, vilket speglar vår kultur och vårt sätt att arbeta tillsammans. Här möts du av engagerade kollegor som stöttar varandra och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi erbjuder en varierad och meningsfull roll där du får möjlighet att bidra till kvaliteten i myndighetsutövningen, samtidigt som du är med och utvecklar arbetssätt och strukturer. Arbetet har en bra balans mellan självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Hos oss finns också möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Eftersom det är semestertider har vi olika kontaktpersoner för olika veckor. Under vecka 31 går det bra att kontakta Maria Coltman och under vecka 32 Kristin Collén och Emelie Jourdain.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emelie Jourdain emelie.jourdain@vasteras.se 021- 39 21 23 Jobbnummer
10012114