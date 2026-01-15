Administratör till Enheten för familjehem
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en initiativtagande person som drivs av samarbete och att ge ett effektivt administrativt stöd? Vi kan erbjuda dig ett roligt, varierat och stimulerande arbete. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som administratör hos Individ och Familjeomsorgen (IFO) kommer du att vara en viktig del i att ytterligare stärka rättssäkerhet i hantering av ärenden i verksamheten. De administrativa uppgifterna kommer vara kopplade till verksamhetens behov och uppdrag, ge god service och en god rättssäkerhet till våra verksamheter inom socialtjänsten. Du kommer att arbeta med administrativ service såsom beställningar, bokningar, arbete i verksamhetssystemen Raindance, Personec, W3D3 och Lifecare samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• administrativ service såsom beställningar, bokningar, arbete i verksamhetssystem samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter
• assistera och ge service till verksamheten i det dagliga arbetet
• sammanställa, renskriva och distribuera rapporter och protokoll och andra dokument
• kopiering, arkivering, posthantering, telefon och kundservice, bokning av lokaler/utrustning
• vissa uppgifter inom personal- och ekonomiadministration
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Inom myndighetsverksamheten inom Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg finns flera områden med både myndighetsutövning och insatser: Familjehem, Familjerätt, Mottagning och Socialjour. Här ingår också utredningsenheter för samtliga åldersgrupper; barn, unga och vuxna. Den här tjänsten hör till området Familjehem.
På enheten för Familjehem arbetar 38 medarbetare som just nu är uppdelade i fyra grupper. Här arbetar ytterligare en administratör som kommer bli din närmsta kollega. Tillsammans arbetar vi för att ge familjehemsplacerade barn och deras familjehem ett sådant bra stöd som möjligt.
Hos oss är vi stolta över att ha högt i tak och att alltid ställa upp för varandra när det är tufft. Här blir du del av ett gäng kompetenta och nyfikna kollegor, som har en stor spridning av åldrar och erfarenheter i bagaget. Vi sitter i lokaler nära Örebro Centralstation, på Ribbingsgatan 1-3.Kvalifikationer
För att passa i rollen som administratör hos oss på IFO ser vi att du är en person som har intresse och förmåga att hjälpa andra samt är tillmötesgående i ditt bemötande. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt samt tar initiativ för att uppnå resultat. Vi ser även att du är en trygg och stabil person som värdesätter samarbete.
Då vårt arbete är i ständig förändring har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och andra parter samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, så som administration/ekonomi, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av administrativt arbete
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som administratör inom Örebro Kommun
• erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning
• erfarenhet av verksamhetssystem såsom Raindance, Personec, W3D3 och LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 mars 2026 till och med 9 september.
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9685166