Administratör till Engagemang & Inkludering - Stadsmissionen - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Stadsmissionen / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-06Verksamhetsområdet Engagemang och Inkludering har som övergripande mål att öka engagemanget för Stockholms Stadsmission och det sociala arbete vi bedriver samt öppen daglig verksamhet där vi möter deltagare som av olika anledningar lever i utsatthet eller i ofrivillig ensamhet. Vi har också ett uppdrag att utbilda gymnasieelever genom utbildningen "Förberedande Volontärsutbildning" och på så sätt öka unga människors intresse för att engagera sig i samhället och för ideellt arbete. Vi har även ett uppdrag att via modellen "Social mobilisering" arbeta med socialt rättighetsarbete för våra deltagare. Dessa mål bidrar till att nå Stockholms stadsmissions vision "Ett mänskligare samhälle för alla".Området består av enheterna:Engagemang - Volontär, Engagemang - Förberedande volontärsutbildning, Social Mobilisering samt Mötesplats St Paul, tillsammans är vi 16 medarbetareArbetsuppgifter- Administrera det ekonomiska stöd St Paul hanterar och som kan sökas av äldre deltagare- Registrering i resultatblad för att säkerställa våra volymmål- Administrering kring Kulturcafé och studiebesök i St Paul- Administrativt stöd i de system vi använder t ex Care Builder, Ex-flow, Mobilise- Ansvara för Engagemangsmejlen- Administration kring infoträffar, volontärutbildningar, volontärträffar- Schemaläggning av volontärer i Mobilise- Registrering och registervård av volontärer och föreningens medlemmarÄven andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan förändras över tid.Vi gör en löpande rekrytering under ansökningstiden.Tjänsten är 70%, viss tid tom 31 dec, kan bli förlängd. Tillträde snarast efter överenskommelse.Administratörsutbildning och/eller erfarenhet av administrativt arbete.Meriterande- Van IT-användare med stor IT-kompetens- Vana vid att arbeta i olika digitala system och registerhantering- Svenska, både i tal och skrift- Kunskap om volontärsprocessen i Stockholms stadsmissionVi söker dig som- är initiativtagande - tar initiativ till att utveckla våra administrativa processer inom området- har stor samarbetsförmåga- är självständig och strukturerad- är pedagogisk - kan guida både medarbetare och volontärer i olika digitala system- är analytisk - kan bidra med att analysera resultat från våra olika system- Identifierar dig med Stockholms Stadsmissions värdegrundStockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla.Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning 6 månader eller längre2021-04-06Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-30Stadsmissionen5672783