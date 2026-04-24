Administratör till ekonomiskt bistånd
2026-04-24
Ref: 20260936 Publiceringsdatum2026-04-24
Som administratör ger du ett brett administrativt stöd och service till hela enheten. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter där du hanterar flera parallella processer och bidrar till att verksamheten fungerar effektivt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
registrera handlingar och diarieföra
arkivera och hantera post
dokumentera och sammanställa material
ta fram och följa upp statistik
sammanfatta ärenden
hantera administration i verksamhetssystem
genomföra direktupphandlingar
besvara förfrågningar från externa aktörer (exempelvis överförmyndarenheten)Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor. Du har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
flerårig erfarenhet av administrativt arbete
en högskole- eller universitetsexamen
erfarenhet av arbete i Lifecare
erfarenhet av arbete i olika program av Office-paketet
erfarenhet av direktupphandling
För att trivas i rollen är du serviceinriktad och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer, både med kollegor och externa samarbetspartners. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete. Arbetet är varierande och stundtals intensivt, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att prioritera samt växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är lösningsfokuserad och har ett pragmatiskt förhållningssätt till de utmaningar som uppstår i arbetet.
Om arbetsplatsen
Tjänsten har placering på Sallerupsvägen 11D.
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen med nära ledarskap, stöttande kollegor och utrymme för både utveckling och arbetsglädje. Vi är stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer tillsammans. Som anställd hos oss erbjuds du introduktion, möjlighet till metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid samt möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Yasmin Alsamarraie yasmin.alsamarraie@malmo.se
