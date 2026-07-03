Administratör till Ekonomiskt bistånd
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2026-07-03
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en administratör/receptionist för en tillsvidareanställning inom ekonomiskt bistånd. I rollen ansvarar du för att samordna och utveckla det administrativa arbetet samt ge samhällsvägledning till besökare.
Du har en central funktion i verksamheten och är ofta den första kontakten för våra cirka 800 aktuella medborgare. Rollen innebär att du bidrar till ett professionellt, rättssäkert och serviceinriktat bemötande, samtidigt som du säkerställer att interna administrativa processer fungerar effektivt och strukturerat. Du stöttar chefer och socialsekreterare i det dagliga arbetet och bidrar till att frigöra tid för kärnuppdraget.
Du samverkar dagligen med tre enheter och fungerar som en länk mellan medborgare, socialtjänst och övriga delar av kommunen. Du möter personer i olika och ofta utsatta livssituationer och ger ett lugnt, respektfullt och professionellt bemötande. Du hanterar flera parallella arbetsflöden i ett högt tempo och prioriterar, strukturerar och driver arbetet framåt med bibehållen kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
bemanna receptionen, ta emot besökare och ge samhällsvägledning
hantera e-ansökningar, inkommande post och diarieföring
samordna informationsflöden, felanmälningar och beställningar
ge administrativt stöd till chefer och förste socialsekreterare
hantera frånvaroregistrering för enheten
planera och hantera enklare schemaläggning och lokalbokning
ansvara för brandskydds- och larmfunktion, inklusive kontroller och information till medarbetare
samordna introduktion av nyanställda i praktiska moment
hantera beställningar och fakturor
säkerställa att administrativa rutiner och ärendeflöden fungerar korrekt och effektivt.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en verksamhet inom ekonomiskt bistånd med cirka 50 medarbetare fördelade på tre enheter. Här har du en central roll i att skapa struktur, service och välfungerande administrativa flöden i nära samarbete med både socialsekreterare och ledning. Din insats är viktig för att verksamheten ska fungera rättssäkert och effektivt i vardagen.
Arbetsmiljön präglas av samarbete, gemenskap och utveckling. Verksamheten har uppmärksammats genom utmärkelsen Förvaltningens arbetsplats 2025. Här arbetar vi aktivt för en inkluderande arbetsplats där människor trivs, utvecklas och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du arbetar i en verksamhet som satsar på digitala lösningar för att förenkla och utveckla det administrativa arbetet. Du erbjuds trygga anställningsvillkor samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildning, stöd och kontinuerligt lärande i rollen.
Följ länken och upptäck vad som gör Botkyrka kommun till en spännande arbetsplats: Gör skillnad som socialarbetare - Botkyrka kommun - Botkyrka kommun
Du som söker till oss
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom administration eller socialt arbete. Du har även flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
Övriga krav
Erfarenhet av arbete i reception eller kund- och besöksmottagning, i en roll med många kontakter och parallella arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
kunskap inom offentlighet- och sekretesslagstiftning, diarieföring och GDPR.
Hög systemvana och förmåga att växla mellan flera digitala verksamhetssystem
Erfarenhet av att ta fram skriftliga underlag och dokumentation.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande med:
Akademisk utbildning inom beteendevetenskap, exempelvis socionom.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
Kunskap om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
Erfarenhet av samhällsvägledning
Vi söker dig som har en stark servicekänsla och möter människor med professionalism och respekt. Du är stabil och skapar lugn och trygghet även i situationer som kräver tålamod och lyhördhet. Det gör att du kan behålla fokus och bidra till en trygg och förutsägbar kontakt, både för medborgare och kollegor. Arbetet kräver att du är strukturerad och metodiskt eftersom du hanterar flera parallella administrativa flöden. Genom att planera och prioritera skapar du ordning i ditt arbete och säkerställer att uppgifter genomförs korrekt, effektivt och med hög kvalitet.
Du behöver vara flexibel och kan växla mellan service, administration och samordning utifrån verksamhetens behov. När förutsättningar förändras anpassar du ditt arbetssätt snabbt utan att tappa riktning eller noggrannhet. I rollen är kommunikationen central. Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och bidrar till att information når fram, att samarbeten fungerar och att arbetet kan genomföras på ett samordnat och effektivt sätt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
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147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9992514