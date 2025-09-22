Administratör till Cyklande rörmokaren
Active Elements AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Active Elements AB i Stockholm
Vi är en liten, flexibel och platt organisation som vill att våra medarbetare ska växa med oss. Folk brukar säga att vi har mer gemensamt med Tech-startups än med andra hantverkarbolag - och det tycker vi är en bra sak!
Hos oss är kunden kung och vi jobbar extremt kundcentrerat med (vad vi vet) branschens snabbaste svarstider. Eftersom att vi är så små finns det stora möjligheter för rätt medarbetare att lära sig mycket och ta större och större ansvar med tiden.
Vi söker nu en administratör som skall jobba med bland annat (men inte bara):
Offerering till kund
Kundsamtal
Materialbeställning
Fakturering
Schemaläggning
Andra administrativa sysslor på kontoret
Vi tror att du:
Är driven, självgående och ansvarstagande
Förstår värdet av och lever upp till devisen: Rätt tid, rätt plats och rätt utrustning
Är serviceminded
Har datorvana
Uttrycker dig väl i skrift
Tycker om att lösa uppgifter tillsammans med andra och är pragmatiskt lagd
Troligtvis har du en bakgrund inom kundsupport och/eller VVS eller annan byggsektor.
En akademisk examen är meriterande, men vi värdesätter framför allt din inställning och vilja att utvecklas.
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att växa med företaget
Ett härligt, tight team med korta beslutsvägar
Plats på vårt kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm
Ansök nu!
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till hej@cyklanderormokaren.se
Har du frågor? Kontakta Joakim Bäck på 070 733 02 46
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: hej@cyklanderormokaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Elements AB
(org.nr 559093-3445)
Hantverkargatan 46 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9521097