Administratör till Carsmart i Sollentuna
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett växande bolag där du får ta stort eget ansvar, vara nära verksamheten och göra verklig skillnad för både kunder och kollegor? Carsmart söker nu en självgående och driven administrativ stjärna till deras Fleet Support-team!
OM TJÄNSTEN
Carsmart är ett SaaS-bolag och ett helägt dotterbolag till KGK I Autoexperten vars affärsidé innebär att erbjuda ett modernt webbaserat verktyg för att förenkla fordonsadministrationen för vagnparksägare. Det som genomsyrar Carsmart är en stark teamkänsla med olika personligheter där alla får komma till tals, med högt i tak och en låg hierarki. Vidare är det korta beslutsvägar och ett ständigt fokus på att utveckla plattformen för att vara bäst i branschen. I rollen kommer du arbeta i hjärtat av Carsmarts verksamhet och tillhöra ett team som idag består av sex personer. Teamet har en central roll i kontakten med både företagskunder och förare/slutkunder och hanterar dagligen ett stort antal ärenden.
"Att arbeta som administratör hos Fleet Support på Carsmart innebär att vara en del av ett dynamiskt team där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter. Vi värdesätter engagemang och noggrannhet, och ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår passion för att leverera högkvalitativ service och stöd till våra kunder och förare."
• Carin Frånberg, Chef Fleet Support
Du kommer att arbeta kontorstider på Carsmarts luftiga kontor i Sollentuna och du som söker trivs med att arbeta på plats, då tjänsten inte innebär något distansarbete.
Du erbjuds
• En engagerande och stödjande arbetsmiljö där din insats gör skillnad
• En trygg anställning i ett stabilt bolag med starka ägare (KGK och Autoexperten)
• Möjlighet att successivt ta mer ansvar i takt med att du växer i rollen
• Slutar kl. 16:00 på fredagar
• Sommartid juni-augusti (slutar 16:00)
• Gym i huset
• Friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar
• Möjlighet att hyra företagets stugor i Sälen, Orsa och Grönklitt till mycket förmånliga priser
• Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Carsmart växer kraftigt och tar löpande in nya kunder, vilket ger dig möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa där man successivt arbetar för att minska manuella moment och utveckla arbetssätt och processer. I dina arbetsuppgifter ingår:
• Hantering av ärenden i bolagets ärendesystem
• Hantering av bilbeställningar
• Hantering och granskning av fakturor
• Administration av förmånsbilar och drivmedelskort
• På daglig basis ha kontakt med kunder och förare via mejl och telefon
• Vägledning och support i hur Carsmarts system och funktioner används
• Delta aktivt i utvecklingen av Carsmarts system samt effektivisering av administrativa processer och rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har gedigen administrativ erfarenhet
• Har mycket god systemvana
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Trivs i en vägledande roll med högt arbetstempo
• Har möjlighet att närvara 100% på plats under kontorstider på Carsmarts kontor i Sollentuna
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från leasing- eller fordonsbranschen
• Kunskaper i norska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående och initiativtagande
• Strukturerad och noggrann
• Driven med en stark vilja att utvecklas
• Kommunikativ och trivs i en social arbetsmiljö med många kontaktytor
Rollen passar dig som inte är rädd för att "kavla upp ärmarna" där det behövs. Arbetsuppgifterna är varierande och det finns inte alltid en färdig arbetsbeskrivning utan du behöver kunna se vad som behöver göras och ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Carsmarts önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett kompletterande verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill man göra det lätt för sig säger man att vi på KGK I Autoexperten med vår e-handelsplats autokatlogen.se säljer reservdelar och tillbehör till bilar, lastbilar, bussar, båtar och arbetsfordon. Det är onekligen en stor del av vår omsättning. Men vi är så mycket mer, med/via vårt dotterbolag Carsmart bidrar vi till utveckling av moderna och lättanvända tjänster som hjälper vagnparksägaren att effektivisera sin vardag. I Carsmart ligger vår affär fordonsadministration där vi genom ett modernt webb-baserat verktyg ger kunden kostnadskontroll och bra beslutsunderlag. Inom KGK I Autoexperten strävar vi också mot att skapa en cirkulär ekonomi för de delar av transportbranschen vi verkar i. Genom smarta produkter och tjänster vill vi även bidra till att skydda liv på vägarna. Vi är totalt ca 1300 medarbetare och har en privat ägare. Förutom i Sverige finns KGK I Autoexperten även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9680130