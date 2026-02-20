Administratör till Bromangymnasiet
Bromangymnasiet erbjuder 14 nationella gymnasieprogram - nio yrkesprogram och fem högskoleförberedande program samt introduktionsprogram och nationella idrottsutbildningar.
Vi har även anpassad gymnasieskola under samma tak. Vi är mycket stolta över att våra elever brukar beskriva vår skola som trygg och trivsam. Vår administrativa enhet, som består av 11 medarbetare, utgör en central stödfunktion till elever, medarbetare och rektorer.
Nu söker vi en administratör till den Administrativa enheten för gymnasieskola och vuxenutbildning. Tjänsten är i nuläget placerad på Bromangymnasiet, men arbete inom båda verksamheterna kan bli aktuellt utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som administratör är du en viktig del i skolans dagliga arbete och en nyckelperson för att skapa ett bra flöde i skolans administrativa processer. Din roll kommer att vara varierad, och du kommer att ha möjlighet att arbeta med många olika typer av uppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
- Personal- och lönerapportering
- Ekonomihantering
- Diarieföring, arkivering och hantering av övrig informationssäkerhet
- Avancerat receptionsarbete
- Stötta rektorer med dokumentation, protokollskrivning och beslutsunderlag
- Besvara frågor och hantera information till och från elever, personal och vårdnadshavareProfil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra. Du har förmåga att ta egna initiativ och driva ditt arbete samtidigt som du är bra på att lyfta blicken och bidra till helhetsperspektivet. Du trivs i en roll med många kontaktytor, har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en god arbetsmiljö. Det är också viktigt att du tycker om att arbeta på plats hos oss och stötta kollegor där det händer.
Vi söker sig som har:
- har en gymnasial utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
- dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig sektor
- erfarenhet av personal- och ekonomiadministration
- mycket god digital kompetens och erfarenhet av administrativa system, samt lätt för att lära dig nya system och se samband mellan system
- förmåga att kommunicera tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du också har:
- eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi
- erfarenhet av system som till exempel Visma, Hypergene, Raindance eller Proceedo
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
