Administratör till Bopp Scandinavia AB
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2026-06-30
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Administratör / Backoffice till Bopp Scandinavia AB
Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar administration, struktur och kundnära arbete?
Hos oss får du en central roll i verksamheten där du stöttar försäljning, produktion och kunder – i ett bolag med hög teknisk kompetens och stark laganda.
Som administratör hos oss arbetar du brett med orderflödet och den dagliga affären – från order till leverans. Rollen är varierad och innehåller både klassiska backoffice-uppgifter och kontaktytor internt och externt.
Hos oss blir du en del av ett familjärt och sammansvetsat team där vi arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Teamet präglas av hög kompetens, starkt engagemang och en gemensam drivkraft att leverera lösningar med hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Bopp Scandinavia AB, med säte i Laholm, Sverige, ingår i den internationellt verksamma BOPP-koncernen med huvudkontor i Schweiz. Som en stark lokal partner på den skandinaviska marknaden tillhandahåller vi högkvalitativa lösningar inom filtrering, separation och materialhantering för branscher som kemi, livsmedel, läkemedel och processindustri.
På vår anläggning i Laholm utvecklar vi skräddarsydda lösningar och erbjuder serviceproduktion, inklusive omdukning av siktramar och filter i rostfritt stål. Vårt arbete präglas av djup teknisk expertis, ett starkt engagemang för service och ambitionen att vara ledande inom våra specialområden.
Om rollen
Du har en nyckelroll i att säkerställa att våra interna processer fungerar smidigt och att våra kunder får snabb och korrekt service. Arbetet sker i nära samarbete med säljare, produktion och leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Orderhantering och orderuppföljning
Skapa orderbekräftelser och fakturering
Materialinköp och kontakt med leverantörer
Upprätta enklare offerter
Lagerkontroll och uppdatering av lagersaldo
Boka transporter och hantera leveranser
Ta fram proformafakturor och exportdokumentation
Stötta organisationen i övriga administrativa uppgifter
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och kräver att du trivs i en dynamisk vardag där du får vara spindeln i nätet.
Vi söker dig som
Är en strukturerad och noggrann person som trivs i en administrativ roll med många parallella uppgifter. Du har ett eget driv och gillar att ta ansvar samtidigt som du är serviceinriktad och lösningsorienterad.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom order/ekonomi/logistik
God systemvana (meriterande med affärssystem SAP)
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri eller tekniskt bolag
Erfarenhet av export/transportdokumentation
Vi erbjuder
En varierad roll med stort eget ansvar
En central funktion i ett mindre team där din insats gör skillnad
Arbete i ett teknikdrivet bolag med korta beslutsvägar
Ett nära samarbete med engagerade kollegorÖvrig information
Tjänsten är placerad i Laholm.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Maria Philipson – maria.philipson@bopp.com
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
accounting.se@bopp.com
E-post: accounting.se@bopp.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bopp Scandinavia AB
(org.nr 556553-1364)
Industrigatan 42 (visa karta
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312 34 LAHOLM Kontakt
Maria Philipson maria.philipson@bopp.com Jobbnummer
9984761