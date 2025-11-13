Administratör till Bergsunds vård- och omsorgsboende
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Bergsund är ett vård- och omsorgsboende centralt beläget på Södermalm med närhet till bra kommunikationer.
Här finns plats för 123 omsorgstagare med både somatiska- och demenssjukdomar som behöver trygghet och stöd i sin vardag.
Enheten leds av tre enhetschefer som tillsammans med legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal, aktivitetsansvariga, lokalvårdare och vaktmästare arbetar för att säkerställa de bästa förutsättningarna för att erbjuda våra omsorgstagare omvårdnad av högsta kvalitet. På Södermalm har den äldre huvudrollen i sitt liv. Vi arbetar efter våra kärnvärden; engagerad, nytänkande och professionell som genomsyrar allt vi gör.
Vi söker en administratör som vill bli navet i vår verksamhet som med ordning, initiativförmåga och god servicekänsla kan hålla ihop det som får hela enheten att fungera smidigt!
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och roligt arbete med fokus på våra äldsta medborgare. Du kommer till en stor och livlig stadsdel med mycket som händer och som är på gång framåt.
Här arbetar vi målmedvetet för att skapa en äldreomsorg av hög kvalitet.
Vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling samt ett hållbart arbetsliv med balans
mellan arbete och fritid.
Läs gärna mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms
stad
Vi erbjuder även:
sommar- och vinterarbetstid
förmånliga priser hos flera gymkedjor
friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder.
Din roll
Som administratör hos oss får du en central roll där samarbete, flexibilitet och eget ansvar är avgörande. Din vardag blir varierad och du får möjlighet att bidra med både struktur och kreativitet. Du en nyckelperson i att få det dagliga arbetet att fungera från administrativa uppgifter till praktiskt stöd vid behov.
I uppdraget ingår bland annat:
• Ansvar för administration kring in/utflytt
• Hantera fakturor och göra inköp/beställningar.
• Samordna bemanning och schemaläggning.
Du rapporterar direkt till enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning.
Aktuell arbetslivserfarenhet som administratör eller administrativ assistent.
Erfarenhet av administrativt arbete inom myndighet, offentlig förvaltning eller privat verksamhet.
Erfarenhet av ekonomiadministration.
God datamognad, framförallt i Office-paketet och särskilt Excel.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av Medvind
Erfarenhet av Agresso
Erfarenhet från privat sektor
Erfarenhet från Stockholm stad
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
I rollen som administratör arbetar du nära medarbetare, boende och anhöriga vilket ställer stora krav på intresse för den specifika målgruppen och förståelse för verksamhetens utmaningar. Du är trygg och stabil i din roll, med god förmåga att förhålla dig professionellt i arbetet. Du drivs av struktur och tycker om att ha många bollar i luften samtidigt. Med ett nyfiket förhållningssätt utmanar du det kända och söker dialog och olika perspektiv vid problemlösning.
Du driver ditt arbete självständigt, är initiativtagande och förblir motiverad även om du stöter på hinder. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du anpassar din kommunikation utifrån individ, målgrupp och situation.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
