Administratör till avdelningen stöd och utveckling
2025-09-26
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Avdelningen stöd och utveckling har uppdraget att stötta, utveckla och administrera social- och arbetsförvaltningens arbete. Stab tillsammans med avdelning stöd och utveckling är förvaltningens nav som bistår förvaltningen med administrativt stöd och håller ihop de administrativa processerna.
På Stöd-och utvecklingsavdelningen arbetar i nuläget sju medarbetare såsom verksamhetsutvecklare, ekonomiassistent, nämndsekreterare och fyra administratörer. Avdelningen ansvarar bland annat för statistik, förvaltningens journalföringssystem, hantering av fakturor, arkivering, nämndärenden, avgifter, posthantering, avtal och upphandling, diarieföring, utvecklingsfrågor, digitalisering, e-tjänster, arkivering, med mera.
Det är en avdelning med hög servicenivå, välfungerade samarbete och trivsel samt god kommunikationsförmåga!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi behöver hitta en nya kollega som vill bli en del av vårt team! Här kommer du till en arbetsplats som präglas av god kamratskap och högt i tak. Vi har ett fint samarbete i gruppen som vi värnar om, där vi ställer upp för varandra och hjälps åt. Vi har även möjlighet att vara med och påverka utförandet av vårt arbete.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs med många kontaktytor och hantera en bredd av administrativa arbetsuppgifter. I denna administratörsroll blir du förvaltningens registrator vilket inkluderar diarieföring av handlingar, fysiska posten, hantering av digitala förvaltningsbrevlådan och digitala faxen samt uppdrag som arkivredogörare. Du expedierar beslut i individärenden efter vårdutskott och nämnd samt lägger besluten i verksamhetssystemet. Du är även förvaltningens beställare och involveras i en del ekonomiska processer kopplat till tolk- och hyresfakturor, stämma av inbetalningar från Migrationsverket med mera.
Social- och arbetsförvaltningen är inne i ett utvecklingsarbete bland annat med anledning av den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Därutöver håller vi inom avdelning stöd och utveckling på att forma oss inför framtiden. Det innebär att uppdraget som administratör kan komma att förändras över tid. Med ditt sinne för struktur och service blir du en viktig del av att säkerställa att våra administrativa processer fungerar smidigt även under en tid i förändring.
Vad kan vi erbjuda?
• En trygg tillsvidareanställning på 100%
• Arbetstider måndag till fredag mellan 08:00-16:30
• Goda möjligheter att vara med och utforma tjänstens innehåll
• Bidra till avdelningens framtida utveckling
• Gott samarbete i arbetsgruppen med kollegor som ställer upp för varandraKvalifikationer
Vi söker dig med YH-utbildning eller högskoleexamen gärna med inriktning mot administration och offentlig förvaltning. Vi ser gärna att du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, helst inom kommunal verksamhet. Har du dessutom arbetat med ärendehantering i registratur är det ett stort plus. Kunskaper i ärendehanteringssystemet Lex och vana av att arbeta i Office-paketet gör att du snabbt kommer att känna dig hemma hos oss.
Förutom din yrkeskompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad, men också lösningsorienterad och samarbetsvillig.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas i ditt arbete, samtidigt som du bidrar till en verksamhet som verkligen gör skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
