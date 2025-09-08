Administratör till anstalten Viskan
2025-09-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Nu söker vi en administratör till anstalten Viskan. Anställningen är tidsbegränsad med önskat tillträde 1/11 - 2025. Anställningen löper ett år med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen som administratör är det viktigt att kunna strukturera, prioritera och organisera sitt arbete. Man behöver ha ett organiserat arbetssätt, hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta efter mål och korta tidsramar. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Vid lugnare perioder ser du vad som behöver göras och tar initiativ till andra uppgifter. Du arbetar alltid effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten.
I rollen som administratör jobbar du med arbetsuppgifter inom sysselsättningen för de intagna på anstalten, produktionen, ekonomin och hanterar en del klientadministration. Du är den sammanhållande länken mellan produktionsledning och de som arbetar i produktionen och sysselsättningen.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen är att hantera arbetsuppgifter i form av registreringar av försäljningsorder, kundkontakt, inköp, inventering, lagerhållning, leveranser och diarieföring.
I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet. Det gör du bl.a. genom att samverka med kontakter såväl inom myndigheten som med externa samverkanspartners inom rättskedjan.
Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.Kvalifikationer
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Har medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar sig själv och andra.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete från kommunal eller statlig verksamhet
• Erfarenhet från inköp, ekonomi och fakturahantering
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete från kriminalvård
• Utbildning inom administration och ekonomi
• Erfarenhet av arkivhantering och diarium
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av inköp, fakturering och lagerhållning från tillverkningsindustri
• Erfarenhet av upphandling från kommunal eller statlig verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Tommy Persson tommy.persson1@kriminalvarden.se +46767207254 Jobbnummer
9496171