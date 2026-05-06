Administratör till anstalten Brinkeberg
2026-05-06
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Vänersborg består av två anstalter i Vänersborg och ett häkte i Uddevalla. Anstalten Östragård är en öppen anstalt med plats för 192 klienter. Anstalten Brinkeberg är en sluten anstalt med plats för 144 och Häktet i Uddevalla har 57 platser. Vi är en innehållsrik verksamhet och hos oss arbetar kriminalvårdare, administratörer, sjuksköterskor, kockar, lärare, produktionsledare, chefer med flera. Vi är en modern myndighet som bjuder på utvecklingsmöjligheter och utmaningar där du får vara med och påverka framtiden.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Administratören ansvarar för klientadministration såsom domshantering inklusive strafftidsberäkning, ekonomi kopplat till våra intagna, fakturahantering, arkiv, diarium, posthantering, beställningar, samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Du är behjälplig med bokslut.
I rollen som administratör innebär det externa kontakter, där du representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.
Kontoret är placerat på anstalt där du kommer att möta kollegor och intagna. Du omfattas av det säkerhetsarbete som gäller för arbetsplatsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på anstalten samt även andra aktörer inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen. Gärna med juridik/ ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
God kunskap om förvaltningslagen
God kännedom om offentlighetsprincipen
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Goda IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av strafftidsberäkning och/ eller juridisk bakgrund
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med diarieföring, arkiv, sekretessbelagda dokument samt hantering myndighetsmail eller liknande
Erfarenhet av kansli/administrativt arbete inom Kriminalvården
Erfarenhet av arbete i administrativa datasystem
Kunskap och erfarenhet av att jobba i ekonomisystem och/eller Platina
Kunskap om påföljdssystemet
Erfarenhet av administrativa uppgifter från offentligförvaltning
Kunskap av intagnas medel.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Box 240 (visa karta
)
462 23 VÄNERSBORG Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, Region Väst, VO Vänersborg, A Brinkeberg Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Sonata Borisoviene Sonata.Borisoviene@kriminalvarden.se 0521742413
9893699