Administratör till anpassad grundskola 7-9
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2026-06-10
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Vill du vara en nyckelperson i vår skolmiljö och bidra till en välfungerande vardag för elever, personal och vårdnadshavare? Som administratör utgör du ett viktigt stöd till rektor och övrig personal, och du arbetar i nära relation med skolans ledning.
En stor del av ditt arbete rör personaladministration för våra cirka 100 medarbetare. I systemet Heroma hanterar du anställningar, frånvaro, löpande ärenden och all administration vid in- och utfasning av personal. Du är även en trygg punkt som stöttar och vägleder kollegor i våra olika system.
Du arbetar också löpande i det elevadministrativa systemet IST och Skola24 med elevregistrering, betygshantering och scheman. Utöver detta ansvarar du för skolans diarieföring och arkivering i Ciceron, samt sköter ekonomiadministration, inköp och fakturahantering i Unit4. Allmänt förekommande administrativa uppgifter i en dynamisk skolmiljö ingår självklart också i rollen.
Din arbetsplats
Vår anpassade grundskola är fördelad på tre enheter: Nya Ryd, Ekholmen och Anders Ljungstedts gymnasium. Totalt består verksamheten av drygt 100 elever och cirka 100 medarbetare. Här blir du en del av en engagerad arbetsplats som samarbetar för att driva skolans utveckling framåt.
Vi är en verksamhet med hög personaltäthet där kompetens, skolutveckling och kontinuerligt värdegrundsarbete tar stor plats. Vi arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt där vi bygger förtroende mellan vuxen och elev, vilket vi ser som en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Vi arbetar aktivt med ett lågaffektivt bemötande och hanterar elevernas utmaningar på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Vi möter alla elever med höga förväntningar i en miljö som är anpassad efter deras individuella behov.
Vår vision för den anpassade grundskolan är att kunna möta alla elever och låta alla elever lyckas. För att nå dit styrs vi av tre centrala ledord: mod, arbetsglädje och samarbete. Som stöd i vårt dagliga arbete lutar vi oss mot fyra viktiga framgångsfaktorer: ett relationellt arbetssätt, struktur, anpassningar och modellering.
Du som söker
Vi söker dig som har genomfört en gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då rollen innefattar en stor mängd dokumentation och löpande kommunikation är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med löneadministration, personaladministration eller ekonomiadministration. Vi ser det också som en tillgång om du tidigare har arbetat i det elevadministrativa systemet IST, samt i systemen Unit4, Heroma eller Ciceron. Eftersom du i din roll kommer att arbeta mot och stötta tre olika skolor är det även meriterande om du har B-körkort.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. Du kombinerar detta med att vara strukturerad i din vardag, där du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt för att sätta upp och hålla tidsramar. Då du utgör ett viktigt stöd för flera verksamheter är din samarbetsförmåga avgörande; du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare är du flexibel och förändringsorienterad, vilket innebär att du lätt anpassar dig till nya situationer, är mottaglig för utveckling och ser möjligheter i förändringar. Slutligen är du genuint serviceinriktad. Du bibehåller ett lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående bemötande, och anstränger dig alltid med intresse och vilja för att hjälpa andra och leverera lösningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17347
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Linda Edin Linda.Edin@utb.linkoping.se +4613205592 Jobbnummer
9956605