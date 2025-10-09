Administratör till Agnesfrids gymnasium
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252353
Vi på Agnesfrids gymnasium förstärker vår administration och söker nu en administratör för en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetsuppgifter
I din roll blir du en viktig del i att se till att skolan får det administrativa stöd den behöver. Du ingår också i ett större sammanhang tillsammans med administratörer på Malmö stads övriga gymnasieskolor.
Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till hela skolledningen inom områden som inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration samt utför allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter Din närmsta chef är skolans sektionschef och du kommer att ha ett nära samarbete med övriga roller i sektionen. Du kommer i ditt uppdrag dagligen att hantera uppgifter med stor variation.
I uppdraget ingår:
• Elevadministration: till exempel elevregistrering, placeringar och betyg
• Personaladministration: schemaregistrering och frånvarohantering
• Kommunikation: ansvar för gemensamma e-postkonton, posthantering och hemsida
• Löpande ekonomiarbete: kontering av leverantörsfakturor, fakturering och beställningar
• Enklare it-administration
• Diarieföring samt utlämnande av handlingar, gallring och arkivering
• Bemanning av skolans reception och hantera ärenden som inkommer via besök, telefon och mejl
• Hantering av larm- och passagesystemPubliceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Aktuell erfarenhet av liknande kvalificerat administrativt arbete inom skola och/eller vuxenutbildning
• Digital kompetens, som innebär att det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap och hjälpmedel samt har en vilja och förmåga att sätta sig in i nya program och system
• Goda kunskaper i MS Office paketet
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Administrativ eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av servicearbete, exempelvis inom kundtjänst, arbete i reception eller liknande
• Erfarenhet av hantering av larm- och passagesystem, exempelvis Arx
Det är även meriterande om du har kunskap om och erfarenhet att arbeta i:
• Barn och elevregistret Edlevo
• Ärendehanteringssystem, exempelvis Platina
• Ekonomihanteringssystem, exempelvis Ekot
• Schemaläggningssystem för skola, exempelvis Skola24
• Bemannings- och schemaläggningssystem, exempelvis Medvind
• System för personaladministration, exempelvis HRutan
Vi söker dig som är serviceinriktad med ett professionellt och tillmötesgående förhållningssätt. I rollen som administratör tar du eget ansvar och känner dig trygg med att självständigt utföra arbetsuppgifter och du tar initiativ för att bidra till en välfungerande skolmiljö. Du arbetar strukturerat och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att du har ett positivt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Agnesfrids gymnasium är en liten skola med stor gemenskap. Här erbjuds både gymnasie- och vuxenutbildning i yrkes- och introduktionsprogram för elever med intresse för el, teknik, fordon och transport. Undervisningen sker i professionella lokaler där service, reparationer, underhåll och installationer lärs ut. Skolan är lägligt placerad i Fosieby där många av de stora bilföretagen finns, vilket ger en närhet till arbetsmarknad och samarbetspartners. En stor fördel för både elever och lärare. Agnesfrid har återkommande hamnat i topp när Malmö stad mäter trivselfaktorn på stadens skolor. Här hjälps både personal och elever till att skapa en bra stämning!
Vill du veta mer om oss? Besök: Agnesfrids gymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymansieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Mimmi Rydhage mimmi.rydhage@malmo.se 0733399816 Jobbnummer
9549777