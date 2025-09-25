Administratör till administrativa enheten Hisingen
Göteborgs kommun / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Ekonomiavdelningen består av sex enheter: ekonomi, fastighet, inköp samt tre administrativa enheter. Avdelningens huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning samt säkerställa ett likvärdigt och effektivt stöd till förvaltningens chefer och medarbetare. De tre administrativa enheterna är fördelade på stadsområdena Nordost/Sydväst, Centrum och Hisingen. Vi har ett bra samarbete mellan enheterna och strävar efter att ge ett professionellt och likartat stöd inom förvaltningen. Vi stöttar chefer och medarbetare i de flesta system och arbetar bland annat med: personal- och lönesystem, ekonomiadministration, avgiftshandläggning, verksamhetssystem m.m. I uppdraget ingår tät kontakt med respektive enheter, chefer, kollegor, övriga stödfunktioner samt olika externa aktörer. Vi tillämpar flextid och har också möjlighet att förlägga viss tid av arbetet hemifrån. Här finner du en stödjande kultur och ett gott samarbete!
Nu söker vi en administratör för den löneadministrativa processen då en av våra kollegor går i pension.
Tjänsten innebär att vara ett stöd för chefer vid tolkning av vanligt förekommande lönefrågor. Vi arbetar bland annat med registrering av anställningar, viss schemahantering, avvikelser, rättelser samt utfärdar olika typer av intyg i våra system Personec och Time-care. Som medarbetare hos oss deltar man aktivt i löpande utvecklings- och förbättringsarbete samt utbildning av chefer och medarbetare.
Då vi har ett gemensamt ansvar på enheten så kan arbetsuppgifterna förändras över tid samt att det kan komma utökade och icke ordinarie arbetsuppgifter under vissa perioder så det krävs att du är flexibel, har motivationen att lära nytt och är samarbetsvillig.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning så kommer du att trivas hos oss på administrationen!
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning.
Vi ser också att du har dokumenterad erfarenhet av administrativ tjänst inom offentlig förvaltning alternativt en avslutad utbildning inom administration. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och i skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chefsstöd i personec.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt yttersta för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga. Det innebär att kunna lyssna in, visa intresse och att aktivt bidra till det gemensamma uppdraget och arbetsklimatet. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Det är också viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att hålla uppsatta deadlines.
ÖVRIGT
Bifoga examensbevis och intyg på efterfrågad utbildning
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Anna Björfjäll anna.bjorfjall@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9527278