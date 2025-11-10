Administratör Täby
Din nya tjänst
Detta är en rekrytering till vår mångåriga kund Teledyne FLIR i Täby. Nu söker Teledyne FLIR efter en administratör till sin service- och supportavdelning. Du erbjuds ett roligt och spännande uppdrag i högteknologisk miljö, synnerligen fina lokaler tillsammans med fantastiska medarbetare. Som administratör hjälper du kunderna i processen med att upprätta de dokument som behövs för att skicka in produkter till service. Du är delaktig i hela denna process från första kundkontakt till dess att produkten går i retur till kund. Arbetet sker i stor utsträckning via mejl och tickets i ärendehanteringssystemet SAP, där cirka 90% av kommunikationen är på engelska. Du hanterar frågor både internt i teamet och med externa kunder.
Även om en hel del av arbetet sker självständigt står du aldrig ensam, inom avdelningens team hjälper ni varandra! Teledyne FLIR erbjuder goda anställningsvillkor, fin arbetsmiljö, gym i huset, utvecklingsmöjligheter och vacker natur utanför husknuten. TeldyneFLIR arbetar i fina och väl anpassade lokaler och med stor gemenskap: exempelvis fjällresa, ett stort antal intressegrupper för olika idrotter mm. TeledyneFLIR är en alltigenom modern arbetsgivare med laganda, våga tänka nytt och att förändring är något positivt.
Arbetstid är dagtid och ditt arbeta sker i huvudsak på plats.
Läs gärna mer om din nya arbetsgivare här: https://www.teledyne.com/en-us
Du har en gymnasieexamen, meriterande med eftergymnasial utbildning. Fantastiskt om du arbetat i SAP några år, gärna med bakgrund inom SAP Customer Service. Vana från andra större ERP-system är mycket meriterande. Mycket viktigt med erfarenhet av kundkontakt. Meriterande om du har jobbat i en organisation med många och relativt komplicerade flöden, internt och externt.
Du talar svenska och god engelska.
Du som person
Personen vi söker vet med sig att den är serviceinriktad och kan hålla alla de berömda bollarna i luften. Du trivs med att ge kunder service, är intresserad av förbättringsarbete och kan ge och ta emot hjälp i ditt arbete. Vidare är du glad, strukturerad, noggrann, engagerad och ansvarstagande. Att arbeta självständigt är inget problem för dig.
För tjänsten behöver du kunna tala, läsa och skriva på svenska & engelska. Fördel om du tidigare använt ERP-systemet SAP men ej krav.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll och säkerhetsintervju.
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2025-12-16.Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Din nya arbetsgivare
At TeledyneFLIR, we have a simple but ambitious mission: to develop market-leading thermal and sensing technologies that enhance everyday life. From saving energy to saving lives, FLIR is making a real difference in our world.
Our products are used in a wide array of situations to rescue people in danger, detect criminals, conserve energy, navigate safely, provide security around the globe, and protect our environment.
We are looking for individuals who thrive on making an impact and want the excitement of being on a team that wins.
TeledyneFLIR strävar efter mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
