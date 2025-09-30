Administratör Sotning och Brandskyddskontroll
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Sotning och brandskyddskontroll bedrivs i nuläget i åtta av våra medlemskommuner, och medarbetarna utgår från
sotarkammare på sex orter varav två är samlokaliserade med förbundets brandstationer. Inom sotningsverksamheten
arbetar idag ca 30 personer med alltifrån ledning/samordning och administration till sotnings- och teknikeruppdrag. Just nu är vi i uppstarten av vår nya organisation, vilket innebär att du kan få möjligheter att påverka hur vi inom Räddningstjänsten
Sydost ska utföra våra förebyggande uppdrag i framtiden. Dina kollegor har olika bakgrund och är geografiskt utspridda
inom förbundet. Vår styrka är våra olikheter och vilja att ständigt utvecklas.
Har du tidigare erfarenhet av administration, är en noggrann och självgående, initiativtagande person - då är det dig vi
söker!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
* Kundkontakt via telefon och mejl
* Administrativt stöd till personal på fältet
* Dokumentation och arkivering
* Delaktig i arbetsplanering på daglig nivå för att bidra till effektivitet
* Posthantering och diarieföring
* Registerhantering i fastighetsregister/verksamhetssystem
* Övriga förekommande kontorsgöromålKvalifikationer
Vi vill att du har en gymnasieutbildning och har du några års yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi tror att du har goda kunskaper i Office-paketet, framförallt Word och Excel.
En grundförutsättning är att du kan hantera det svenska språket korrekt i både tal och skrift - arbetsuppgifterna kräver detta. Även goda kunskaper i engelska krävs, ytterligare språkkunskaper är meriterande, gärna tyska.
Erfarenhet av att registrera handlingar.
Körkort med lägst behörighet B
Vi söker dig som snabbt kan sätta dig in i arbetet och har lätt för att lära dig nya uppgifter och viktigast av allt du har den där självklara administrativa ådran och det analytiska sinnet. Du är nyfiken, lyhörd och har ett imponerande driv i allt du tar dig an. Du är serviceinriktad och tycker om att hjälpa kunder och kollegor med stort och smått.
Som person är du pigg och social, och kan arbeta bra både självständigt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är fysiskt placerad i Påskallavik, men kan det vara aktuellt att hantera ärenden inom hela förbundet.
Som anställd inom Räddningstjänsten Sydost blir du krigsplacerad inom organisationen.
Tjänsten omfattar att kunna vara tillgänglig för stabsarbete vid särskild händelse.
Som anställd på Räddningstjänsten Sydost har du ett flertal olika förmåner, bland annat:
* Möjlighet att använda gymmen på våra stationer
* Möjlighet att växla semesterdags-tillägget mot fem extra lediga dagar per år
* Möjlighet att nyttja tjänstetelefon privat för 100 kr per månad
Vänta inte med din ansökan då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Tillträde sker enligt överenskommelse Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
