Administratör sökes till utbildningsverksamhet
Institutionen för datavetenskap (IDA) söker nu en engagerad och serviceinriktad administratör för ett uppdrag inom vår grundutbildningsverksamhet. Uppdraget är på heltid och sträcker sig från september 2025 till september 2026. Tjänsten är placerad vid Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping.
Om myndigheten
Institutionen för datavetenskap (IDA) söker nu en engagerad och serviceinriktad administratör för ett uppdrag inom vår grundutbildningsverksamhet. Uppdraget är på heltid och sträcker sig från september 2025 till september 2026. Tjänsten är placerad vid Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping.Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att vara en viktig del i att stödja institutionens medarbetare, lärare och studenter i deras dagliga arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av administrativt stöd kopplat till utbildningsverksamheten. Arbetet innebär också att kommunicera med internationella studenter och medarbetare, vilket kräver god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd till vardagar kl. 08:00-16:30.Profil
Vi söker dig som är en lösningsorienterad person med förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter på ett flexibelt och effektivt sätt. Du har en stark servicekänsla och trivs i en stödjande roll där du får hjälpa både kollegor och studenter. Som person är du initiativtagande, självgående och har en positiv inställning till nya utmaningar. Vidare är du är trygg i dig själv och har förmågan att behålla fokus och lugn även under perioder med hög arbetsbelastning.
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden.
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef. Ersättning
