Administratör Sökes Till Saab Dynamics
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bidra med struktur och service i en verksamhet som gör skillnad för samhällets säkerhet? Vi söker nu en administratör som vill bli en del av Saab och stötta deras avdelningar med administrativa och koordinerande uppgifter!
Om rollen
I rollen som administratör kommer du att arbeta brett med klassiska administrativa uppgifter. Du ansvarar bland annat för rese- och hotellbokningar, konferenser, interna arrangemang samt olika typer av beställningar. Du stödjer både projektledare och funktioner med praktiska ärenden och säkerställer att vardagen fungerar smidigt. Arbetet innefattar även hantering av krypterad kommunikation och försändelser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för rollen som administratör är:
• Hantera bokningar av resor, hotell, konferenser, bilar och interna event
• Genomföra mindre inköp och sammanställa beställningar till projektledare
• Ge administrativt stöd till avdelningar
• Säkerställa korrekt hantering av krypterad kommunikation och försändelser
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta i en varierad roll där du har många kontaktytor och där flexibilitet är viktigt. Din förmåga att skapa ordning och se till helheten gör dig till en uppskattad resurs i verksamheten. Du har en god dator och systemvana och trivs i administrativa roller. Att arbeta på SAAB innebär att du blir en del av en innovativ och högteknologisk miljö där ni tillsammans bidrar till att skapa säkerhet för människor och samhällen idag och i framtiden.
Skallkrav:
• God datorvana
• Kunskap av olika affärssystem
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande:
• Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande roller
Om SAAB
SAAB är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. SAAB designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. SAAB har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju order i Sverige.
För tjänsten som administratör kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Saab.Publiceringsdatum2025-09-29Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, 07:30-16:30
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51310_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9530497