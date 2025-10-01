Administratör sökes till Nationell högspecialiserad vård (NHV)
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vill du vara en del av en verksamhet som gör skillnad för patienter med svår självskada? Vill du arbeta på en nystartad behandlingsenhet med stort fokus på utveckling, kunskap, evidens och kvalitet. Är du utbildad administratör/sekreterare eller motsvarande? Gärna med erfarenhet av arbete inom vården - då tycker vi att du ska söka den här tjänsten.
Behandlingsenheten har uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård för patienter med svårbehandlat självskadebeteende. Enheten är den första i sitt slag i region Stockholm och det finns ett aktivt samarbete med övriga tillståndsenheter i Sverige. Enheten har ett riksuppdrag vilket innebär att patienterna kommer från hela Sverige via remiss. Alla inläggningar sker planerat.
På enheten erbjuds patienterna individanpassad behandling där hela vårdprocessen bygger på Dialektisk beteendeterapi (DBT). Behandlingen omfattar både intensiv öppenvård och heldygnsvård allt utifrån patientens behov. All personal erbjuds utbildning för uppdraget och fortsatt kompetensutveckling samt handledning.
Som administratör kommer du att ha en viktig roll i teamet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Dokumentation vid olika möten som APT, ronder, adminmöten, remisskonferenser, behandlingskonferenser, SIP-möten mm
Registrera data för verksamhetsuppföljning och forskning.
Bevakning av patientuppföljning 3, 6 och 12 månader efter avslutad behandling.
Besöksbokning
KVÅ-registrera och godkänna vårdkontakter
Bokning av tjänsteresor, hotell, patienthotell o likn
Beställningar av varor, mat, fruktkorgar osv
Administrera schemaläggning i samverkan med andra medarbetare
Behörighetsbeställningar
Bevaka inkommande ärenden i Alltid Öppet och 1177
Hantering av teknisk utrustning (IT)
Vara lokal IT-samordnare
Arbetet kräver god erfarenhet av journalsystemet TakeCare
På enheten arbetar i nuläget psykologer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kurator.
Vi söker dig som är utbildad administratör/medicinsk sekreterare eller motsvarande. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tror att du som person är trygg och stabil och att du har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och gillar att arbeta i team.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning, heltid (100%) med arbete vardagar på dagtid. Du kommer att arbeta i ett etablerat tvärprofessionellt team med en tydlig arbetsmetod där alla bidrar till helheten. Din arbetsplats kommer vara på Visionsgatan 70A, Karolinska Solna inom det närmaste året kommer verksamheten att flytta till nya lokaler.
Vi har förmåner som flextid, 5000 kr i friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Vi tillämpar enligt lag kontroll mot polisens belastnings- och misstankeregister före beslut om anställning.
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
