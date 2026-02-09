Administratör sökes till myndighet
2026-02-09
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där struktur, service och samordning står i fokus? Trivs du med varierade arbetsuppgifter och att ha många kontaktytor? Då kan detta uppdrag vara något för dig. Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker nu en administratör till en statlig myndighet med kontor i Stockholm. Uppdraget är placerat inom internservice och innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Du blir en viktig del i det dagliga, operativa arbetet kopplat till myndighetens lokaler och servicefunktioner. Visst distansarbete förekommer i samråd med chef. Notera att resor till myndighetens andra kontor i landet kan förekomma.Arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer du bland annat att arbeta med:
Operativt arbete kopplat till lokaler, såsom felanmälningar och mindre ombyggnationer
Beställningar samt kontakt med hyresvärdar och leverantörer
Hantering av offerter, fakturor och enklare kalkyler
Inventering och planering
Arbete med fysisk säkerhet
Arbetsledning av personal inom internservice
Dina egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är strukturerad, noggrann och har ett gott sinne för ordning och reda. Du trivs i en administrativ roll med många parallella uppgifter och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdiga program
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör eller assistent
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
God ekonomisk förståelse
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Start omgående.
Kontaktperson för tjänsten:
Charlotte Crowleycharlotte.crowley@perido.se
