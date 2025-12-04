Administratör sökes till kund i Stockholm
2025-12-04
Vår kund är en ledande aktör inom modulära lösningar och flexibla lokaler, verksamt över hela Norden. Med fokus på hållbarhet, innovation och långsiktiga kundrelationer erbjuder verksamheten allt från tillfälliga byggnader till mer permanenta lösningar för exempelvis skolor, kontor och samhällsservice. Organisationen präglas av en prestigelös kultur där samarbete, initiativförmåga och kundfokus står i centrum. Här får du möjlighet att vara en del av en dynamisk och växande verksamhet som värdesätter kvalitet, utveckling och engagemang.Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos vår kund får du en central roll där du ansvarar för att hålla ordning på information, dokumentation och administrativa flöden kopplade till våra projekt. Du fungerar som ett nav i kommunikationen mellan interna medarbetare, leverantörer och kunder, och säkerställer att allt registreras och följs upp på ett korrekt och strukturerat sätt.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Registrera, uppdatera och kvalitetssäkra information och data i företagets affärssystem.
Hantera inkommande ärenden och säkerställa korrekt dokumentation.
Sköta löpande administrativ kontakt med medarbetare, tekniker och leverantörer.
Vi söker dig som:
Har ett naturligt öga för detaljer och trivs med att arbeta strukturerat.
Är noggrann, ordningsam och trygg i att hantera större mängder data.
Kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och externt.
Gillar att hjälpa till och skapar smidiga flöden i ditt dagliga arbete.
Tar ansvar, följer upp ärenden och ser till att inget faller mellan stolarna.
Är samarbetsvillig och uppskattar ett arbete där dialog och koordinering är viktiga delar av rollen.
Uppdraget startar omgående, du blir anställd hos Linden-IT och uthyrd til vår kund. Välkommen att söka på tjänsten.
