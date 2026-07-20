Administratör sökes till hemvården i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Äldreomsorgen / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-07-20
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Är du en administratör som vill arbeta nära verksamheten och känna att ditt arbete gör skillnad? Vi söker en engagerad och strukturerad administratör som med servicekänsla och god organisationsförmåga vill bidra till en välfungerande hemvård och en trygg vardag för våra brukare.
Ditt uppdrag
Som administratör inom hemvården kommer du vara en central del av verksamheten. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschef, planerare, övrig personal och kollegor. Arbetet är mångsidigt och den ena dagen är inte den andra lik.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat;
bemanning av personal vid frånvaro
skriva och gå igenom anställningsavtal med nyanställda
hålla i introduktioner för nyanställda
boka in personal på olika utbildningar
gå igenom olika system med nyanställda
beställa varor, kontrollera leveranser och attestera fakturor
skapa personalschema och rulla ut schema på personalen
hantera tidsavvikelser, frånvaro och omkonteringar i lönesystemet
genomgång i lönesystemet innan lönekörning
agera som ett stöd för enhetschefen
Arbetet är dagtid, måndag-fredag.
Din erfarenhet
För att bli aktuell hos oss behöver du;
som lägst ha en gymnasial utbildning inom administration, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
tidigare erfarenhet av arbete som administratör inom vården, då gärna från hemvården
tidigare erfarenhet från schemaläggning av personalschema och bemanningsekonomi
goda datakunskaper och kan snabbt sätta dig in i nya system
behärska det svenska språket väl i både tal och skrift, samt är duktig på att uttrycka dig skriftligt
Meriterande är om du har erfarenhet från;
arbete i kommunal verksamhet
arbete inom vården
systemen LifeCare, Phoniro, Besched, eCompanion, Raindance och Proceedo
Är det här du?
Som en nyckelperson i vårt team behöver du vara duktig på att samarbeta med andra, men även ha förmågan att arbeta självständigt. Du tycker om mötet med andra människor och har en positiv livssyn. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har en god organisationsförmåga, vilket gör att du kan planera, prioritera och hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt på ett effektivt sätt. Ansvarsfullhet, flexibilitet, servicekänsla, stresstålighet samt prioriteringsförmåga är egenskaper som vi värderar högt. Att du dessutom är respektfull och lyhörd i dina kontakter med andra är för oss en självklarhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet till ett varierande arbete där du är med och göra skillnad i människors vardag. Att arbeta hos oss innebär stort engagemang och omtanke om varandra med fokus på utveckling och kvalitet, både för brukare och personal.
Om arbetsplatsen
Hemvården i Eslövs kommun består av fyra olika enheter, Öster, Norr, Väster och Ytter.
Öster, Norr och Väster arbetar inne i Eslövs stad och Ytter arbetar i kommunens ytterområden. Alla enheters kontor ligger inom gångavstånd från tågstationen med goda tågförbindelser från Malmö och Lund. Alla professioner arbetar tillsammans med brukarens välbefinnande i fokus.
Välkommen till Eslöv - där hjärta, framtidstro och våra värdeord: engagemang, nyskapande och allas lika värde genomsyrar allt vi gör.
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökanPubliceringsdatum2026-07-20Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 31 000 till 40 000 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336513 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Eslövs kommun (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Äldreomsorgen Kontakt
Enhetschef
Charlotte Dysart charlotte.dysart@eslov.se +4641362251 Jobbnummer
10006557