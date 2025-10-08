Administratör sökes till byggprojekt i Västerås!
2025-10-08
Vi söker en social och prestigelös administratör! Trivs du i en varierande vardag där du får ta ansvar, skapa ordning och bidra till en trivsam arbetsmiljö? Då kan det här vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett byggbolag som söker en administratör som kommer att vara en central del av projektets dagliga verksamhet. De söker dig som ser till att allt flyter på smidigt, från inskrivningar av personal till att skapa en välkomnande atmosfär på kontoret. Rollen passar dig som gillar att ta initiativ, har lätt för att samarbeta och trivs med att hjälpa andra.
Arbetstider: 06:30-16:00 (mån-tors) och 06:30-13:15 (fre)
Plats: Finnslätten, Västerås (arbetet utförs på byggprojeket)
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Denna roll innefattar en bredd av administrativa uppgifter som syftar till att underlätta den dagliga verksamheten och ge stöd till team och projekt.
• Beställa frukostar, lunch, fika osv till möten
• Konferensrum och se till att platskontoret "tas hand om"
• Hantera enklare administrativa uppgifter
• Ansvara för inskrivningar av intern och extern personal.
VI SÖKER DIG SOM
• En avklarad gymnasieexmanen
• Erfarenhet från serviceyrken, reception, administration eller liknande
• Hög social kompetens och förmåga att skapa goda relationer,
• Har en god struktur i ditt arbetssätt samt ett öga för detaljer
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana och kunskap om Office-paketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i en supportroll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Social
• Prestigelös
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Academic Work Sweden AB
http://www.academicwork.se
