Administratör Socialförvaltningen Administrativa enheten
Marks kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Mark Visa alla administratörsjobb i Mark
2025-09-05
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker en ny administrativ kollega till vårt fantastiska team inom Administrativa enheten på Socialförvaltningen. Din arbetsplats är placerad centralt för förvaltningen och du kommer att arbeta nära samtliga verksamhetsområden.
Som administratör på den Administrativa enheten kommer du:
• Dagligen arbeta nära chefer och medarbetare samt andra professioner och enheter i kommunen.
• Hantera fakturor, attester och inköp i Proceedo. Samt övriga administrativa behörigheter inom förvaltningen.
• Koordinera SPS och Outlook
• Administrera SITHS-kort på vår SITHS-mottagning.
• Vara spindeln i nätet gällande det administrativa behovet på enheten, där du bland annat arbetar i flera olika verksamhetssystem och introduktion av nya medarbetare. Hantering av nycklar och övriga servicefunktioner.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som administratör har du en eftergymnasial administrativ utbildning, eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor är meriterande.
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av proceedo.
• Har erfarenhet av personalsystem, gärna Visma och Winlas.
• Är strukturerad, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan fatta egna beslut vid behov.
• Har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra.
• Är lösningsfokuserad, samarbetsinriktad och bidrar till en god arbetsmiljö.
• Du är flexibel, kvalitets- och kostnadsmedveten, och delar gärna med dig av kunskap och idéer för att utveckla och effektivisera verksamheten.
Tjänsten är förlagd till dagtid och kräver B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
