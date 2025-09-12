Administratör/registrator till grundskoleförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252145 Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker grundskoleförvaltningen dig som vill ta dig an uppdraget som administratör och registrator. Uppdraget är ett vikariat som löper till och med mitten av september 2026.
Du kommer vara ett administrativt stöd i avdelningens- men också några av förvaltningens processer. Exempelvis i förvaltningens uppdrag och projekt, beredningsgrupp samt klagomålshantering. I uppdraget ingår också arbetet med den dagliga post- och mejlhanteringen samt löpande registrering av handlingar.
Du blir en del av kommunikationsenheten och kommer samarbeta med kolleger på avdelningen. Enheten leds av en chef som tror på tillit och nära ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig med en avslutad gymnasieutbildning med en för uppdraget relevant inriktning. Du har minst två års erfarenhet av relevant och likvärdigt arbete i offentlig verksamhet. Erfarenhet av att diarieföra handlingar är också ett krav.
Då uppdraget innebär mycket extern mejlhantering, behöver din svenska vara mycket god i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har grundläggande kännedom kring juridiken inom offentlighet- och sekretesslagstiftning, förvaltnings- och kommunallag.
För att trivas och leverera i uppdraget behöver du vara strukturerad, noggrann och ha lätt för att organisera. I din roll har du många kontaktytor men arbetar självständigt inom ditt område. Du behöver trivas med att utföra en del repetitiva moment då detta ingår i det dagliga arbetet. Ditt förhållningssätt är flexibelt och du behåller lugnet i de situationer du ställs inför. Det är också viktigt att du är prestigelös och service minded.
I denna urvalsprocess kommer vi att använda oss av tester i ett tidigt skede.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen kvalitet- och myndighet utgör en av tre övergripande stödfunktioner på grundskoleförvaltningen. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden.
Avdelningen samordnar olika förvaltningsövergripande processer och bidrar också med intern ledning och stöd i förvaltningen.
Genom att ta fram kvalitativa underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen kvalitet och myndighet huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål.
Syftet med vårt gemensamma arbete är att i alla delar bidra till att skapa varje elevs bästa skola. Avdelningen består av tre enheter; kommunikationsenhet, kvalitets- och utredningsenhet samt skolplaceringsenhet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till september 2026
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Kommunikationschef
Marina Glisovic marina.glisovic@malmo.se 0733 03 29 06 Jobbnummer
9505116