Administratör/receptionist, vuxenutbildningen - Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen - Receptionistjobb i Trelleborg

Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen / Receptionistjobb / Trelleborg2020-08-26Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.ArbetsplatsenHos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för medborgaren, näringslivet och kommunen.Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom vår värdegrund och vårt arbetsmarknadsperspektiv.Arbetsmarknadsförvaltningens stabsfunktion stöttar förvaltningens olika delprocesser, främst utifrån ekonomi, verksamhetsresultat och administration.2020-08-26Som administratör/receptionist inom vuxenutbildningen på arbetsmarknadsförvaltningen får du en central roll och blir elevernas första kontakt vid fysiska besök. Du ingår i ett team som ansvarar för all övergripande administration inom vuxenutbildning, SFI och Yrkeshögskola, såsom registrering av elever i vårt verksamhetssystem Tieto Education, interkommunal ersättning samt diverse administrativa arbetsuppgifter.Du är social och har lätt för att hantera möten med olika människor. Du är lösningsfokuserad, initiativtagande och självgående och kan hantera perioder med högt tempo. Du är van vid att arbeta vid datorn och med Microsoft Excel och Word. Du har erfarenhet av att arbeta i Tieto Education eller något annat elevsystem. Du behärskar svenska i tal och skrift och kan du även arabiska är detta en stor fördel, då arbetet innebär daglig kontakt med SFI-studerande där majoriteten är arabisktalande.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Visstid, 1 år2020-10-01 eller enligt överenskommelse.Namn och telefonnummer 0410-73 31 34, 0729-76 50 06Fackliga kontakter:Sista ansökningsdag2020-08-31 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-10-01 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-08-31Trelleborgs kommun, arbetsmarknadsförvaltningen5334562