Administratör / Receptionist
Föreningen Saltå By / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-07-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Saltå By i Södertälje
Administratör/Receptionist till Saltå by!
Är du spindeln i nätet som brinner för förstklassig service och administration? Vi söker nu en positiv och strukturerad problemlösare som vill vara ansiktet utåt för Saltå by! Saltå by ligger vackert beläget i Järna och är en anpassad gymnasieskola, LSS gruppboenden, daglig verksamhet och LSS korttidsvistelse. Området är vackert med fantastisk natur där de närodlade grönsakerna används i matsalen.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
I rollen som administratör och receptionist har du en central och varierande funktion. Du är den första som möter våra besökare och ansvarar för att skapa en välkomnande atmosfär, samtidigt som du stöttar organisationen med dagliga administrativa uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Reception & Service: Bemannar receptionen, tar emot besökare samt hanterar inkommande samtal och e-post.
Administration: Sköter posthantering, arkivering, inköp av kontorsmaterial samt ekonomisk hantering runt detta och andra löpande administrativa och ekonomiska göromål.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kommunikativ förmåga, är social och kan hålla många bollar i luften även under högt tempo. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Avslutad gymnasieutbildning, gärna också eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration eller service.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete i reception eller som administratör.
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya affärssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du självgående, noggrann och lösningsorienterad. Du är vårt ansikte utåt och värdesätter god service lika mycket som vi gör!
Tjänsten kommer att tillsättas under oktober månad.
Tjänsten är på 100 %.
Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Helena Jakobsson - se nedan
Välkommen med din ansökan till Helena Jakobsson, helena.jakobsson@saltaby.se
076-7654067 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
helena.jakobsson@saltaby.se
E-post: helena.jakobsson@saltaby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Saltå By
Saltå By (visa karta
)
153 91 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saltåskolan Jobbnummer
9996811