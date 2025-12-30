Administratör receptionen (sommarjobb)
2025-12-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Vi söker nu 5 personer för ett sommarvikariat i Umeå under perioden juni till augusti med start enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar efter perioden som sommarvikarie.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Medarbetarna inom polismyndighetens servicekontor är ansiktet utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i receptionen inom polisens servicekontor är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet och ett trevligt bemötande.
Som sommarvikarie i receptionen kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga pass- och ID-kortsansökningar
Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara:
• Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Utlämning av beslag
• Ta emot och lämna ut tillståndshandlingar
• Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som administratör i receptionen är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska utbildningen inom passhantering som inleder de första två veckorna eller enligt annan överenskommelse.
Arbetstiden är framförallt förlagd under dagtid måndag till fredag, men det kan eventuellt förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom service som innefattat många externa direktkontakter i form av fysiska personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
Det är meriterande om du även har:
• Är polisstuderande alt. studerar en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception eller liknande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods, RAR och Durtvå
• Godkänd och giltig utbildning i RES Dina personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Vi ser även att du är strukturerad och ansvarstagande i din roll.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Umeå
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, framförallt dagtid
Tillträde: Tidsbegränsad anställning mellan juni till augusti eller enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar.
Funktion: Administratör Reception
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
