Administratör, personlig assistans
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2026-06-05
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Gillar du att skapa ordning, få processer att flyta och vara den som får vardagen att fungera för andra? Perfekt. Nu söker vi en administratör till personlig assistans som vill vara ett viktigt stöd till verksamhetens chefer och samtidigt ta ansvar för några av våra mest centrala administrativa processer. Här blir du en nyckelperson bakom kulisserna, där ditt arbete skapar förutsättningar för både chefer och assistenter att fokusera på det som är allra viktigast – att ge brukarna ett bra stöd i vardagen.
DIN ROLL
Som administratör inom personlig assistans blir du ett viktigt stöd till verksamhetens sju enhetschefer. Samtidigt får du ett eget ansvar för flera processer som är avgörande för att verksamheten ska fungera effektivt och med hög kvalitet.
En stor del av uppdraget handlar om att arbeta i Intraphone, där du följer upp och ser till att dokumentation och loggar hanteras korrekt. Genom att arbetet utförs korrekt skapas förutsättningar för att verksamheten får rätt ersättning från Försäkringskassan. Du fungerar också som stöd till verksamhetens personliga assistenter genom att introducera nya användare, svara på frågor och hjälpa till när behov uppstår.
Du ansvarar även för sjuklönehantering kopplad till externa assistansanordnare och arbetar löpande med uppföljning av underlag, dokumentation och administrativa kontroller. I rollen ingår också posthantering, informationsutskick, beställningar och fakturahantering samt administrativa uppgifter kopplade till exempelvis Winlas och kontakter med Migrationsverket.
Som en del av uppdraget deltar du i planeringsmöten och arbetsplatsträffar tillsammans med verksamhetens chefer. Du är ett stöd i frågor som rör bemanning och samordning och har en viktig roll i arbetet med kommunens yttersta ansvar (KYA), där du sammankallar berörda parter och håller ihop processen framåt.
Det här är en roll för dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och hålla ihop processer som är viktiga för verksamheten.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en fullständig gymnasieutbildning och dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete. Du har god digital kompetens, lär dig snabbt nya system och använder digitala verktyg på ett effektivt sätt i ditt arbete. Eftersom rollen innebär många kontaktytor och en stor del skriftlig kommunikation behöver du uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från personlig assistans eller annan verksamhet inom LSS. Har du tidigare arbetat i en roll där du samordnat administrativa processer eller fungerat som stöd till chefer ser vi det som ett extra plus.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att skapa struktur och ha förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du behåller lugnet även när flera saker behöver hanteras samtidigt och ser möjligheter snarare än hinder när nya situationer uppstår. Eftersom du samarbetar med många olika personer bygger du snabbt förtroendefulla relationer och arbetar på ett sätt som skapar goda förutsättningar för både kollegor och verksamhet.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Personlig assistans är en del av verksamhetsområdet Stöd och service i Skellefteå kommun. Här arbetar vi för att människor ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Du kommer att utgå från Stadshuset och bli en del av en grupp som präglas av god gemenskap, engagemang och en stark vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Gruppen består av både nya och erfarna kollegor som tillsammans arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för brukare, medarbetare och verksamhet.
Hos oss får du ett uppdrag där du gör konkret skillnad varje dag genom att skapa struktur, ge stöd och bidra till att verksamheten fungerar så bra som möjligt för både chefer, assistenter och de människor vi finns till för.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "728488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Camilla Berglund 0910-73 50 00 Jobbnummer
9950129