Administratör på heltid till kund i Borås
2026-01-28
Är du driven, strukturerad och gillar att jobba i team? Trivs du med många kontaktytor och söker ett utvecklande arbete med adminstrativa arbetsuppgifter inom logistik? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker nu en administratör på heltid till vår kund i Viared. I rollen som administratör fungerar du som den dagliga länken mellan företagets kunder och den operationella verksamheten. Du blir anställd av StudentConsulting som konsult och uthyrd till kund.
I rollen som administratör arbetar du bland annat med följande uppgifter:
Ordermottagning
Rapportering (internt och externt)
Bokning av transporter
Dokumenthantering för inkommande gods
Kommunikation både externt mot kunder samt internt med andra avdelningar.
Mailhantering
Tullhantering
Du blir en del av en mindre arbetsgrupp som arbetar nära tillsammans och som värdesätter teamarbete. Tjänsten beräknas starta under mars och är en behovsanställning. Arbetstider är förlagda under kontorstider 08.00 - 16.30 med placering på vår kunds kontor i Viared.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du har en positiv inställning och attityd samt en vilja att ständigt lära dig nya saker. Du har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete samt att prioritera dina uppgifter. I rollen har du kontakt med kunder och andra externa aktörer vilket ställer krav på hög servicenivå. Du är en van användare av Office-produkterna och särskilt av Excel. Engelska förekommer i arbetet och därför är det viktigt att du känner dig bekväm i både tal och skrift. Erfarenhet av lager och logistik är meriterande men inte ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb.
503 37 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson alice.johannesson@studentconsulting.com Jobbnummer
