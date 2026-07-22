Administratör/ordningsvakt
Sveriges Domstolar, Ångermanlands tingsrätt / Väktarjobb / Härnösand Visa alla väktarjobb i Härnösand
2026-07-22
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Ångermanlands tingsrätt är en medelstor domstol som ligger centralt belägen i Härnösand. Härnösand ligger nära Höga Kusten med sitt säregna och vackra land-skap. Det är nära till naturen och korta avstånd mellan hem, arbete, skola, förskola och aktiviteter. Härnösand är en stifts- och residensstad med ett rikt kultur- och friluftsliv.
Ångermanlands tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med duktiga och engagerade medarbetare. Tingsrätten har en effektiv och välfungerande verksamhet och ett mycket gott samarbetsklimat. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och arbetsformerna samt tillämpar sedan länge ett digitalt arbetssätt.
Vid Ångermanlands tingsrätt handläggs brottmål, tvistemål och ärenden från Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt utsökningsmål och vissa slags ärenden från Västernorrlands län. Tingsrätten har kansli med tingsställe i Härnösand samt tingsställe i Örnsköldsvik. Vid tingsrätten arbetar ca 40 personer.
Tingsrätten flyttar under året in i en ny tingsrättsbyggnad i Härnösand, vilken kommer att erbjuda moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler. De nya lokalerna skapar mycket goda förutsättningar för tingsrätten att fortsätta växa och att ytterligare utveckla verksamheten. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten vid tingsstället i Örnsköldsvik.
1 plats(er).
Vill du ha ett intressant och meningsfullt arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter? Då kan detta vara ett jobb för dig! Som administratör/ordningsvakt på Ångermanlands tingsrätt får du arbeta med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter i en spännande miljö med högt tempo. Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Anställningen är en kombinationsroll vilket innebär att du huvudsakligen kommer att arbeta administrativt men även som ordningsvakt. För att trivas hos oss behöver du därför kunna hantera olika administrativa uppgifter och kunna växla mellan rollerna. Du har en viktig roll i domstolens dagliga arbete där vi arbetar tillsammans för att utföra domstolens uppdrag. Arbetet är omväxlande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Som administratör/ordningsvakt kommer du, tillsammans med tingsrättens övriga administratörer/ordningsvakter, främst att arbeta med utlämnande av allmänna handlingar och andra administrativa uppgifter, att ansvara för intern kontorsservice, att arbeta med IT-frågor och vara ett tekniskt stöd på domstolen, att bemanna tingsrättens reception och fasta säkerhetskontroll med röntgen och även i övrigt delta i tingsrättens säkerhetsarbete.
Du är också beredd att vid behov resa till och tjänstgöra vid tingsrättens tingsställe i Örnsköldsvik när förhandlingar hålls där, att arbeta övertid i anledning av att förhandlingar ibland pågår efter ordinarie arbetstids slut samt att tjänstgöra helger när tingsrätten har helgberedskap.
Eftersom vi är en mellanstor domstol är bredden av arbetsuppgifter stor och för oss är det en självklarhet att vi hjälps åt.
Om dig
En viktig del av arbetet är att ta emot och hjälpa dem som kommer till tingsrätten samt att upprätthålla ordning och säkerhet. Det är därför viktigt att du ger god service, är lugn och trygg som person samt har lätt för att hantera människor. För dig är det en självklarhet att samarbeta och bidra till att skapa trivsel på arbetsplatsen. Eftersom rollen är bred är det viktigt att du är flexibel och trivs med att växla mellan praktiskt och administrativt arbete, kan hantera ett högt tempo och har förmågan att omprioritera vid behov. Du är bra på att organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du har mycket hög ansvarskänsla och mycket gott omdöme.
För rollen krävs att du har godkänd gymnasieutbildning, god datorvana och goda språkkunskaper i svenska.
Det krävs även att du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande alternativt att du uppfyller kraven för och är villig att genomgå polisens ordningsvaktsutbildning som i sådant fall bekostas av domstolen. Det är ett absolut krav att du går och godkänns på denna utbildning. För närmare information om utbildningen, se Polismyndighetens hemsida www.polisen.se
(http://www.polisen.se/).
Det krävs även att du har ett normalt färgseende eftersom arbetet vid röntgenutrustningen kräver det.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, servicearbete och arbete med säkerhetsfrågor. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhet.
Dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet för anställningen – särskilt vad gäller personlig mognad, omdöme, flexibilitet och samarbetsförmåga – är avgörande.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer lagar och regler.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Om anställningen
Anställningen är villkorad av att annan medarbetare får annan sökt anställning.
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAD 2026/12;28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 114 (visa karta
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871 23 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Ångermanlands tingsrätt Kontakt
administratör och ordningsvakt
Andreas Lindstedt andreas.lindstedt@dom.se +46611460575 Jobbnummer
10008910