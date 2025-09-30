Administratör och lagerkontrollant till EuroMaint Nässjö
2025-09-30
Vill du vara med och säkerställa att våra lager- och administrationsprocesser fungerar smidigt varje dag? Trivs du i en internationell miljö där engelska är en naturlig del av vardagen? Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad administratör och lagerkontrollant som vill spela en nyckelroll i underhållet av våra spårfordon i Nässjö.
Om rollen
I rollen som administratör och lagerkontrollant ansvarar du för att samordna, övervaka och kontrollera lagerverksamheten och administrativa processer i enlighet med våra riktlinjer. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med tekniker, ingenjörer och leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Uppdatera, övervaka och hantera vårt underhållssystem (GMAO).
* Skapa och hantera dokumentation för daglig drift och underhåll.
* Säkerställa att all slutförd dokumentation arkiveras korrekt.
* Generera veckorapporter och månadsrapporter baserat på data från underhållssystemet.
* Hantera materialbeställningar, returer och leveranser.
* Inspektera inkommande material och registrera dem i systemet.
* Följa upp skadat eller felaktigt material med leverantörer (NCR).
* Stötta chefer och ingenjörer med skiftplanering, samordning av utbildningar och andra administrativa uppgifter.
* Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkter uppfyller kraven.
* Fördela och registrera arbetstimmar för administrativ och teknisk personal.

Profil
Du har erfarenhet från industrisektorn och har arbetat nära tekniker som en del av ett team eller en organisatorisk funktion. Du är van vid att arbeta i ERP-system och känner dig bekväm med att hantera arbetsordrar, följa upp material och hantera dokumentation i system som GMAO eller liknande. Med ett strukturerat och disciplinerat arbetssätt kommunicerar du effektivt med tekniker och leverantörer och samarbetar lätt över olika delar av organisationen. Dina starka kommunikations- och förhandlingsegenskaper, i kombination med en social och öppen inställning, gör dig till en värdefull länk mellan avdelningar. Du arbetar självständigt men trivs också i teammiljöer och anpassar dig snabbt till förändrade omständigheter med ett lösningsorienterat tänkesätt.Kvalifikationer
* Kandidatexamen inom administration, logistik eller motsvarande.
* Avancerade kunskaper i engelska.
* Erfarenhet av att arbeta i ERP-system (t.ex. SAP, GMAO, 3D-Experience).
* Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
* Kunskaper i svenska eller spanska är meriterande för rollen.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Ett generöst friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
Plats: Nässjö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Säkerhet: Bakgrunds- och ID-kontroller genomförs på slutkandidater
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi personlighetstest (OPTO) och kognitivt test (CORE). Vi gör även bakgrundskontroll och ID-kontroll på slutkandidater. Hälsoundersökning genomförs innan anställning.
Sista ansökningsdag är 19 oktober - men vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer att våra kunders fordonsflottor fungerar optimalt. Vi har verkstäder från Luleå till Malmö och är stolta över att ha några av Sveriges främsta specialister inom järnvägsunderhåll. EuroMaint har cirka 1000 medarbetare och ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3899-43685988".
Detta är ett heltidsjobb.

Euromaint Rail AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EuroMaint Rail AB

Kontakt
ANTONIO MARTINEZ 070-1837449 Jobbnummer
9534141